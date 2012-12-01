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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

حبیبی به مهر تشریح کرد:

جزئیات خسارات وارده بارانهای اخیر به عشایر فارس

جزئیات خسارات وارده بارانهای اخیر به عشایر فارس

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایر استان فارس جزئیات خسارتهای وارد شده به عشایر استان در پی نزول باران طی مدت اخیر را تشریح کرد.

حسن حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت عشایر در بارندگی اخیر در استان فارس اظهار داشت: نزول باران در مناطق عشایری استان فارس موجبات خوشحالی و شکرگزاری خانواده های عشایری استان فارس شد زیرا این بارشها کمک بسیاری به رشد علوفه در منطقه می کند.

وی ادامه داد: در کنار خسارتهای وارد شده به عشایر و راههای ارتباطی آنها این باران برای تامین آب شرب انسان و دام در این مناطق موثر بوده است.

مدیر کل امور عشایر استان فارس یادآورشد: بارندگی باعث تخریب برخی راههای مناطق عشایری شد همچنین ریزش دیوار یک باب انبار علوفه برروی یک تخته چادر عشایری در حوزه شهرستان قیروکارزین که متاسفانه در این حادثه 4 نفر از اعضای خانواده عشایری فوت و 2نفر دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

حبیبی افزود: تعداد 20 راس دام و یک تخته چادر عشایری همراه با اثاثیه منزل متعلق به یکی از عشایر شهرستان مرودشت نیز بر ار بارندگی شدید تلف شده است.

کد مطلب 1755057

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