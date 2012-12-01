جزئیات خسارات وارده بارانهای اخیر به عشایر فارس

حسن حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت عشایر در بارندگی اخیر در استان فارس اظهار داشت: نزول باران در مناطق عشایری استان فارس موجبات خوشحالی و شکرگزاری خانواده های عشایری استان فارس شد زیرا این بارشها کمک بسیاری به رشد علوفه در منطقه می کند.

وی ادامه داد: در کنار خسارتهای وارد شده به عشایر و راههای ارتباطی آنها این باران برای تامین آب شرب انسان و دام در این مناطق موثر بوده است.

مدیر کل امور عشایر استان فارس یادآورشد: بارندگی باعث تخریب برخی راههای مناطق عشایری شد همچنین ریزش دیوار یک باب انبار علوفه برروی یک تخته چادر عشایری در حوزه شهرستان قیروکارزین که متاسفانه در این حادثه 4 نفر از اعضای خانواده عشایری فوت و 2نفر دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

حبیبی افزود: تعداد 20 راس دام و یک تخته چادر عشایری همراه با اثاثیه منزل متعلق به یکی از عشایر شهرستان مرودشت نیز بر ار بارندگی شدید تلف شده است.