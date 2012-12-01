کتاب سند نهضت میرزاکوچک خان جنگلی چاپ می شود

محمد شیخان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تمامی شخصیت‌ های حقیقی و حقوقی که به انحای مختلف به اسناد مربوط به میرزا کوچک جنگلی و نهضت جنگل اعم از عکس، سند، دست ‌نوشته از همرزمان و یا به نزدیکان وی دسترسی دارند خواست تا اطلاعات مزبور را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

وی همچنین به حکومت هفت ساله میرزا در تاریخ کشور اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوران مکاتبات زیادی در ایران و حتی خارج از کشور وجود دارد که در حال جمع آوری است.

رئیس ستاد کنگره ملی میرزا کوچک جنگلی گفت: در راستای ایفای رسالت فرهنگی، تعظیم مفاخر ارزشمند کشور، یادآوری دوران مجاهدات دلیرمردان سرزمین مردان الهی و ارج نهادن به مبارزات ضد استعماری و آزادیخواهانه آن سردار شجاع و فدائیان نهضت جنگل "نخستین کنگره ملی بزرگداشت کوچک جنگلی " در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: این کنگره با هدف معرفی، الگوسازی و قهرمان‌ پروری بر اساس ارزشهای اسلامی و ملی از استادان حوزوی و دانشگاهی، دانشجویان، نخبگان، صاحبنظران و هنرمندان کشور استفاده شده است.