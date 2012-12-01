57 کارگاه مرمت آثار و بناهای تاریخی در فارس فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اشاره به اینکه کارمرمت این تعداد بناهای تاریخی با اختصاص اعتباری بالغ بر 21 هزار و 871میلیون ریال درحال انجام است، گفت : مرمت این بناها که شامل مساجد ، منازل ، بازار چه ها و بازارها، کارونسرا ها و باغ های تاریخی و آرامگاه های مشاهیر است، از 40 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شاهد اتمام مرمت برخی از آنها هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس با تأکید براینکه مرمت آثار و بناهای تاریخی در یک مقطع زمانی به پایان نمی رسد، گفت : آثار تاریخی با توجه به قدمت و فرسودگی نیازمند مرمت در مقاطع مختلف زمانی هستند و بنابراین براساس اعتبارات موجود به منظور حفظ این بناها در مقاطع مختلف کارمرمت و استحکام بخشی آن ها انجام می پذیرد.

وی به مهمترین بناهای در حال مرمت در استان اشاره کرد وافزود: مسجد جامع عتیق ، سرای مشیر ، مسجد آقابابا خان ، مدرسه و مسجد خان جهرم ، مسجد جامع فسا ، مدرسه خان شیراز ، مسجد حاج باقر ، مسجد وکیل ، مسجد مشیر و عمارت باغ نو از جمله مهمترین بناهای تاریخی فارس می باشند که مرمت آن ها درحال انجام است.

بخش الحاقی خانه تاریخی چکامه برچیده شد

مدیر داخلی بافت تاریخی شیراز گفت: با همکاری شهرداری شیراز بخش الحاقی خانه تاریخی چکامه در بافت تاریخی شهر شیراز برچیده شد.

سیامک بصیری با اعلام این خبر افزود: به دلیل بارش های اخیر احتمال ریزش قسمت هایی از خانه تاریخی چکامه افزایش یافت که البته این بخش ها جزء بخش های اصلی بنا نبوده و بعدها به این اثر تاریخی الحاق شده بود.

وی در ادامه گفت: در همین راستا به منظور ساماندهی محوطه پیرامونی اثر، با همکاری شهرداری بخش های الحاقی این اثر برچیده شده است.

بصیری با اشاره به اینکه می توان با تغییر کاری مناسب و به موقع از تخریب این خانه ها جلوگیری کرد،اظهار داشت:در صورت موافقت راه و شهرسازی استان،این خانه تاریخی همچون ساختمان خبرگزاری مهر، تغییر کاربری پیدا خواهد کرد.

خانه آمنه و مهدی چکامه حقیقی مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، محله سر باغ، کوچه خانقاه احمدی، پلاک ۳۷ واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ به شماره ثبت۸۷۰۲به ثبت رسیده است.