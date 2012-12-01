38 میلیارد ریال اعتبار به مرمت راه های عشایری خراسان شمالی اختصاص یافت

موسی الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری، وقوع سیل های پی در پی در مناطق مختلف خراسان شمالی در مجموع بیش از هشت میلیارد و 500 میلیون ریال خسارات به راه های عشایری استان وارد کرد.

وی با بیان اینکه سیل تنها در شهرستان مانه و سملقان بیش از پنج میلیارد ریال خسارت به راه های عشایری این شهرستان وارد کرد، اظهار داشت: با توجه به نیاز به مرمت موقتی این راه ها و راه های دیگر مناطق قشلاقی به منظور انجام کوچ پاییزه عشایر خراسان شمالی، سه دستگاه ماشین آلات راه سازی به صورت استیجاری تامین شد که این ماشین آلات امکان رفت و آمد موقت عشایر از این راه ها را فراهم کردند.

شادمهر با یادآوری اینکه مرمت راه های عشایری استان نیازمند اعتباری مناسب بود و اعتبارات مصوب این اداره کل نیز تکافوی اجرای طرح های مرمت و نگهداری این راه ها را نمی داد، تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع در سفر مقام معظم رهبری مطرح شد و با عنایت ایشان در مجموع 38 میلیارد ریال اعتبار به منظور مرمت و نگهداری این راه ها مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه این اعتبار برای مدت دو سال اختصاص یافته است، افزود: بر اساس برنامه تا پایان سال مالی جاری، 12 میلیارد ریال از این اعتبار تخصیص می یابد و 26 میلیارد ریال دیگر نیز در سال آینده جذب خواهد شد.

شادمهر از تخصیص بخشی از این اعتبار در طی هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: سعی می شود با تخصیص این اعتبار، تا پایان سال جاری راه های مناطق قشلاقی عشایر استان مرمت شوند و پس از آن عملیات مرمت و بازسازی راه های مناطق ییلاقی آغاز خواهد شد.

به گفته مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی در این استان در مجموع هزار و 400 کیلومتر راه عشایری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی سه هزار و 265 خانوار عشایری با جمعیتی حدود 20 هزار نفر دارد که در قالب دو ایل و ‎ 38طایفه با شیوه های سنتی کوچرو و نیمه کوچرو با ‎ 700هزار راس دام خود بین نواحی ییلاقی و قشلاقی کوچروی می کنند.