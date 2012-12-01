تاکید بر ضرورت برابری فرصتها و رفع محرومیتهای اجتماعی معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، این یادداشت رویکردی نو در عرصه توجه به نیازهای معلولان است که به بهانه فرا رسیدن سوم دسامبر مصادف با روز جهانی معلولان، توسط نگارنده این سطور و به نمایندگی از کانون معلولین توانا، منتشر می شود و امید است که در سایه توجهات پروردگار متعال، مورد توجه قرار گیرد.

سلام و درود می فرستم به همه مردان و زنان آزاده جهان که نگاه سراپا مهرشان بر دلها حکمرانی می کند و قلبهای پاکشان برای همنوعانشان می تپد و دردها و رنجهای بشری را دردهای خود می دانند.



خوشبختانه ما امروز در دنیایی زندگی می کنیم که جلب ترحم عمومی و مشارکت مردمی برای جمع آوری کمک بلاعوض برای معلولان دیگر جایگاهی ندارد و جهت دهی حس نوعدوستی و برانگیختن ترحم انسانها به سوی معلولان، فاقد وجاهت است.



و اکنون ما نیز این اقدام را محکوم می کنیم؛ زیرا نفس این عمل یعنی جمع آوری کمک بلاعوض، حس ناتوانی را در معلولان نهادینه و استقلال فردی را از آنها سلب می کند.



ما براین باوریم که قانون مداری و پرداختن به حقوق اجتماعی معلولان و در نتیجه ایجاد فرصتهای برابر برای عزیزانی که از محدودیت جسمی رنج می برند، آنها را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به بالندگی و توانمندی سوق داده و در همه زمینه ها شرایط را برای رشد استعدادهای بالقوه آنان مهیا خواهد کرد.



در آستانه روز جهانی معلولان فرصت را غنیمت می شمارم و با رهبر معظم انقلاب، درد و دلی خودمانی می کنم تا شاید این درد و دل از یک سو سخنی بی پرده از رسالت سنگین مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بازگو نماید و از سوی دیگر مرحمی باشد برای زخمهای آشکار و پنهان مردمانی بی ادعا که شکستگی قفس تن را سرآغاز پرواز روح می دانند.



اکنون روی سخنم با عزیزانی است که همچون من دارای محدودیت جسمی، حرکتی و یا حسی هستند.



دوستان خوبم، تبریک صمیمانه این حقیر را پذیرا بوده و از اینکه خداوند منان شما را اینگونه پسندیده است خرسند باشید و بدانید که انسان از پی محدودیت سازنده و توانا شد. بنابراین یقین بدانید که شما می توانید از دیگران تواناتر و سازنده تر باشید، زیرا "محدودترید".



برادر و خواهر عزیزم، بدان که سهم تو در جامعه کارگری نیست بلکه تو باید در عرصه فکر و اندیشه و مدیریت جامعه خود بکوشی...!



اکنون که با تو سخن می گویم، بغض در گلویم پنهان است؛ چرا که در اغلب کشورهای جهان، دولتها از پی ناآگاهی به حقوق اجتماعی معلولان و عدم ایجاد فرصتهای برابر اینگونه تو را به استضعاف کشیده و با نگرشی غلط تو را مستحقِ ترحم و دلسوزی می دانند.



برادر و خواهر معلولم، سخت در اِشراف به حقوق حَقه ات بکوش و توانمندی هایت را با کانون توانا پیوند بزن تا دست در دست هم و با دیدگاهی کارشناسانه، قانونگذاران و مجریان قوانین را یاری و حقوق اجتماعی خود را مطالبه کنیم.



و اما سازمانهای حمایتیِ دولتی، متولیان، موسسان و مدیران خیراندیش سازمانهای مردم نهاد جهان به خصوص در حوزه معلولان !



روی صحبت من با شما فرشتگان آسمانی است که انسان دوستانه در آسمان ارزشهای انسانی در پروازید و برخلاف خیلی های دیگر، بیش از آنکه به خود بیندیشید به دیگران اندیشیده اید؛ پس حالا که فراتر از زمینیان می اندیشید، بدانید که هر زمان که بر احساسات انسان دوستانه خیرین و اغنیاء تمرکز می کنید تا با جذب کمک بلاعوض، نیازهای مادی معلولان را مرتفع کنید، شاید در آن لحظه احساس خوبی داشته باشید ولی ناخواسته به معلولان محرومیت و ناتوانی را القا می کنید.



بنابراین ضمن محکوم کردن نفسِ درخواست کمک بلاعوض برای معلولان، قلباً آرزو می کنم روزی برسد که همه NGO ها یا همان تشکلهای مردمی، بیش از اینکه البته به طور سهوی، انرژی خود را صرف تخریب شخصیت معلولان کنند، به حقوق قانونی آنها و تحقق برابری فرصتها بیندیشند تا اِعمال روشهای غیراصولی از سوی ما و دیگر نمایندگان معلولان بیش از این، آنها را از صحنه پرتلاطم زندگی محو نکند و دست کم ما که خود را مدافعان حقوق معلولان می دانیم، ناخواسته آنها را به استضعاف نکشانیم.



باید پذیرفت که معلولان صرف نظر از توان جسمی، می توانند در عرصه فکر و اندیشه، گامهای بلندی در جامعه خود بردارند و جامعه خود را یاری کنند.



سیدمحمد موسوی بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توانا