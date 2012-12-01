30 آذر آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره وقف و رسانه

حسن ربیعی در گفتگو با برنگار مهر اعلام کرد: سومین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری امسال در سومین گام خود در حوزه رسانه های مکتوب و مجازی در 4 بخش مصاحبه، خبر، یادداشت و گزارش فراخوان آثار داده بود که این مهلت 30 آذر ماه جاری پایان می یابد.

وی گفت: در بخش رسانه ای سومین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در رسانه های استانی و سراسری می توانند سه نمونه از آثار منتشره خود را در حد فاصل زمانی فروردین ماه 89 تا آذر91 در چهار بخش: گفتگو، خبر، یادداشت و گزارش و در 10 محور مرتبط باوقف به دبیرخانه این جشنواره واقع در تهران - خیابان حافظ-خیابان نوفل لوشاتو - سازمان اوقاف وامور خیریه - ساختمان امام خمینی (ره) - اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل - دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به نفرات اول تا سوم آثار برگزیده در چهار بخش به ترتیب 10 میلیون ریال، 8 میلیون ریال و 6 میلیون ریال اهدا خواهد شد.