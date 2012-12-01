محور هراز مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بازگشایی ورودی تعدادی از تونلهای احداثی اجرای باند دوم محور هراز، این محور از 6 بامداد فردا 12 آذر ماه تا 16 عصر سه شنبه 14 آذرماه مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محور رانندگان وسایل نقلیه می توانند با رعایت نکات ایمنی و احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.

مرکز اطلاعات راههای استان با دو شماره تلفن 141 (گویا ) و 2222320 (شبانه روزی) و سامانه پیام کوتاه 10000141 آماده پاسخگویی به مسافران و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.

مازندران دارای محورهای مواصلاتی هراز، سوادکوه و کندوان است.

