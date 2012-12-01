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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

از فردا/

محور هراز مسدود می شود

محور هراز مسدود می شود

ساری - خبرگزاری مهر: محور هراز در استان مازندران به منظور عملیات بازگشایی تونلهای احداثی، از فردا مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بازگشایی ورودی تعدادی از تونلهای احداثی اجرای باند دوم محور هراز، این محور از 6 بامداد فردا 12 آذر ماه تا 16 عصر سه شنبه 14 آذرماه مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محور رانندگان وسایل نقلیه می توانند با رعایت نکات ایمنی و احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.

مرکز اطلاعات راههای استان با دو شماره تلفن 141 (گویا ) و 2222320 (شبانه روزی) و سامانه پیام کوتاه 10000141 آماده پاسخگویی به مسافران و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.
 
مازندران دارای محورهای مواصلاتی هراز، سوادکوه و کندوان است.
 
کد مطلب 1755147

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