مسیر حرکت ضریح امام حسین(ع) در بروجرد/ توزیع اقلام فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد استقبال از کاروان "سفینه النجاه" به دنبال برگزاری جلسات برنامه ریزی برای استقبال این کاروان توسط مردم ولایت مدار و عاشق ائمه اطهار و شیفتگان زیارت ضریح مطهر حضرت ابا عبدالله حسین (ع) سرور و سالار شهیدان مسیر حرکت این کاروان را اعلام کردند.

این کاروان امروز شنبه وارد بروجرد می شود و از میدان آیت اله بروجردی به طرف میدان امام خمینی(ره) و پس از ورود به خیابان دکتر علامه شهیدی بلافاصله به خیابان امام حسن عسگری(خیابان سیاوش) وارد شده و پس از عبور از این خیابان به سمت میدان راهنمایی حرکت داده شده و تا ساعت 12 شب در این میدان مستقر شده و پس از آن ضریح مطهر در محل سپاه ناحیه بروجرد استقرار خواهد یافت.

در این راستا دستگاههای مختلف فرهنگی از جمله اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به توزیع اقلام فرهنگی - مذهبی در میان مردم کردند.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برجرد در این رابطه به مهر گفت: کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) امروز وارد بروجرد می شود و به مدت یک شب مهمان مردم شیفته و عاشق عزیز زهرا(س) خواهد بود.

نادر ارجمندی ادامه داد: به این مناسبت و در استقبال از این ضریح مطهر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد پوستری با مضامین عاشورایی طراحی و ترسیم شده که امروز محرم همزمان با ورود این کاروان در میان مردم استقبال کننده و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت توزیع خواهد شد.

همچنین به مناسبت ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به این شهرستان، مسابقه فیلم و عکس با عنوان " دیدار آرزو" برگزار می شود.

رضا میرزایی مسئول انجمن سینمای جوان بروجرد در این رابطه گفت: علاقمندان به عکاسی می توانند حداکثر پنج قطعه عکس یا 10 دقیقه تصویر که با دوربین های تلفن همراه یا هندی کم یا دوربینهای حرفه ای گرفته باشند را تا 15آذر ماه به این انجمن ارسال کنند که در نهایت آثار برتر پس از داوری در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای معرفی و تجلیل خواهند شد.