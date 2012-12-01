سیروس ابراهیم‌زاده درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرارست نمایشنامه "اقتباس از ادبیات خارجی" را با حضور بهاره رهنما، سروش صحت، فرهاد قائمیان و محمد فرمانیان در قالب نمایشنامه‌خوانی برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی در فرهنگسرای اندیشه اجرا کنیم.



وی درباره موضوع این نمایشنامه یادآور شد: این اثر را حدود 50 سال پیش نوشتم. وقتی در آن زمان وارد تئاتر شدم روزگاری بود که بیشتر کارهایی که قابلیت کسب اعتبار داشتند، ترجمه آثار خارجی بودند. نمایشنامه‌نویسی ایرانی در زمانی که من کار تئاتر را شروع کردم به شکل امروز نبود.





سیروس ابراهیم زاده در صحنه‌ای از پروژه تصویری "پسران ارشد من"

این مترجم، نویسنده و بازیگر تئاتر ادامه داد: در آن زمان تحت تأثیر نمایشنامه‌های ترجمه شده فرانسوی و روسی بودم. ضمن اینکه نمایشنامه‌های خارجی در همه ادوار کمتر تحت ممیزی قرار می‌گرفتند. به همین دلیل نمایشنامه "اقتباس از ادبیات خارجی" را که ملودرامی است به شدت تحت تأثیر نمایشنامه‌های خارجی آن دوران نوشتم. البته این اثر بر اساس هیچ نمایشنامه خاصی نوشته نشده است.



ابراهیم‌زاده با اشاره به سرگرم‌کننده بودن موضوع نمایشنامه "اقتباس از ادبیات خارجی" گفت: این اثر مقادیری از برخورد نسل بنده را هم با تئاتر آن روزگاران به تماشاگر منتقل می‌کند.



این هنرمند و کارگردان تئاتر در پایان درباره احتمال اجرای عمومی نمایشنامه "اقتباس از ادبیات خارجی" افزود: ما تمایل داریم در صورت امکان و ایجاد شرایط مناسب بتوانیم این اثر نمایشی را در قالب اجرای عمومی نیز به صحنه ببریم.