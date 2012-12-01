  1. سیاست
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

هاشمی رفسنجانی:

نیروهای مؤثر انقلاب و نظام اسلامی به تدوین صحیح تاریخ کمک کنند

نیروهای مؤثر انقلاب و نظام اسلامی به تدوین صحیح تاریخ کمک کنند

رئیس مجمع تشخیص ملحت نظام، با اشاره به مسائل مربوط به برخی پرونده‌های اوایل انقلاب اسلامی، گفت: بجاست اکنون پس از گذشت سه دهه از این اتفاقات، مسئولان امنیتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاریخ پاسخ دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از استادان تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاهها و پژوهشگاههای گوناگون کشور، تاریخ نگاری صحیح و علمی را یکی از نیازهای کنونی نظام اسلامی خواند و با بیان لزوم روشن شدن اذهان و ارائه پاسخ صحیح برای جوانان و پژوهشگران گفت: نگارش تاریخ وقایع مهم و سرنوشت‌سازی چون انقلاب اسلامی نیاز به گذشت زمان و نگاه فراتر از وقایع و مسائل روزمره دارد و به جاست که اکنون که بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد این امر مهم مورد توجه وثیق قرار گیرد.

هاشمی رفسنجانی تدوین کلیات تاریخ انقلاب اسلامی به صورت علمی را وظیفه دانشگاهها و پژوهشکده‌های معتبر خواند و تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم وجود مشکلات اجرائی عدیده، «بنیاد تاریخ» به سرپرستی آقای معادیخواه تأسیس شد و با همت ایشان و همکارانشان، تاریخ شفاهی بسیار خوبی در قالب مصاحبه با مؤثرین انقلاب اسلامی آغاز شد و بنا بود که حاصل این مصاحبه‌ها به صورت علمی تدوین در اختیار اساتید و پژوهشگران و اذهان جستجوگر قرار گیرد که متأسفانه با تنگ نظری برخی افراد و جریانها این کار مهم ناتمام بماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، اشکالات وارده درخصوص تحریف تاریخ و نگاه سلیقه‌ای به وقایع تاریخی را به جا عنوان کرد و با بیان اینکه لازم است که تاریخ شرق به خصوص انقلاب اسلامی توسط پژوهشگران شرقی و داخلی تدوین شود، گفت: همانگونه که پژوهشگران غربی تحولات شرق و جهان اسلام را به دقت بررسی و تاریخ نگاری می‌کنند، لازم است که دانشگاهها و پژوهشکده‌های ما در شرق نیز، شناخت غرب و تحولات آنرا وجه همت خود قرار دهند، چرا که در صورت شناخت درست و علمی از غرب است که می‌توانیم در مقابل عملکردها و  سیاست‌های آنان برخورد مناسب و درست ارائه کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش به وظیفه شخصیت‌ها و کسانی که نقش مؤثری در وقایعی چون انقلاب اسلامی داشتند اشاره کرد و گفت: توضیح و شفاف سازی در مورد حوادث تاریخی خاصی چون دفاع مقدس،  کودتا و تحرکات تروریستی ابتدای انقلاب وظیفه افراد دخیل در این وقایع بوده و لازم است مسئولان جمهوری اسلامی بخصوص کسانی که از ابتدای انقلاب نقش سرنوشت سازی داشته‌اند در برابر سئوالات و شبهه‌هایی که مطرح می‌شود شفاف سازی کنند و پاسخگو باشند تا جوانان و پژوهشگران پاسخ‌های خود را از منابع غیر مؤثق و بعضاً تحریف شده دریافت نکنند.

هاشمی رفسنجانی اشکالات وارده بر عملکرد و اتفاقات ابتدای انقلاب را تا حدودی طبیعی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف بسیاری از انقلابها به صورت تشکیلاتی و همراه با برنامه مدون برای آینده به وجود نیامد، بلکه فشار و ظلم و ستم رژیم طاغوت در حق مردم و بی‌توجهی و بی‌حرمتی نسبت به دین و مرجع و رهبر مردم، انقلابیون را به خروش واداشت که البته در این شرایط وجود بعضی از اشکالات در عمل و بعضاً ندانم کاریها و قصورها طبیعی به نظر می‌رسد. 

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به برخی شبهات پیرامون محاکمات و اعدام‌ها و یا تصرف اموال افراد، در ابتدای انقلاب عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصمیم‌گیری‌ها را یکی از علل این اتفاقات عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مدیریت بود، علی‌رغم اقدامات مفید و صحیح صورت گرفته، برخی اعمال افراطی از جانب افراد و بعضاً جوانان که تجربه مدیریتی نداشتند اتفاق می‌افتاد که برخی از آنها مورد تأیید مسئولان انقلاب و امام راحل نیز نبود.


وی با اشاره به مسائل مربوط به برخی پرونده‌های اوایل انقلاب اسلامی، افزود: بجاست اکنون پس از گذشت سه دهه از این اتفاقات، مسئولان امنیتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاریخ پاسخ دهند.

هاشمی رفسنجانی این زمینه بخش تاریخ جنگ و دفاع مقدس توسط دفتر نشر انقلاب انجام شده و پژوهشگران می‌توانند سایر موضوعات را در خاطرات تا مقطع پایان جنگ تدوین کنند.

در ابتدای این دیدار آقایان بهشتی سرشت، معادیخواه، حاضری، یوسف‌فر، درویشی، کیانوش‌راد و ناصری اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و سرکار خانم محتشمی‌پور محورهای زیر را مطرح کردند:

- لزوم انجام گفتگوی ملی همزمان با سازندگی در کشور

- حرکت در مسیر اعتدال و جلوگیری از زوال تمدنی

- لزوم شکل‌گیری ذهنیت تاریخی و جاماندن از کاروان نگارش تاریخ مشارکتی جهانی

- جلوگیری از ترویج غفلت و کم‌کاری تاریخی و ارائه تصویر درست و علمی از وقایع تاریخی

- جلوگیری از اعمال تحریف و سلیقه در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و به خصوص جنگ تحمیلی در قالب تاریخی‌گری و تاریخ‌سازی

- قدردانی از تدوین خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان منبع تاریخی و لزوم تدوین موضوعی این خاطرات

- ضرورت ارائه راه‌‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات در مقطع تاریخی حال حاضر

- لزوم ارتباط بیشتر مسئولان و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دانشگاهیان و پاسخ به سئوالات ایشان

- توجه ویژه به مبحث غرب‌شناسی در دانشگاه‌ها برای مواجهه درست با تحولات دنیای پیشرفته

- محدودیت منابع و نبود منابع صحیح و علمی در اختیار پژوهشگران برای پاسخ به سئوالات جوانان و جامعه.
 

کد مطلب 1755199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها