نیروهای مؤثر انقلاب و نظام اسلامی به تدوین صحیح تاریخ کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از استادان تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاهها و پژوهشگاههای گوناگون کشور، تاریخ نگاری صحیح و علمی را یکی از نیازهای کنونی نظام اسلامی خواند و با بیان لزوم روشن شدن اذهان و ارائه پاسخ صحیح برای جوانان و پژوهشگران گفت: نگارش تاریخ وقایع مهم و سرنوشت‌سازی چون انقلاب اسلامی نیاز به گذشت زمان و نگاه فراتر از وقایع و مسائل روزمره دارد و به جاست که اکنون که بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد این امر مهم مورد توجه وثیق قرار گیرد.

هاشمی رفسنجانی تدوین کلیات تاریخ انقلاب اسلامی به صورت علمی را وظیفه دانشگاهها و پژوهشکده‌های معتبر خواند و تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم وجود مشکلات اجرائی عدیده، «بنیاد تاریخ» به سرپرستی آقای معادیخواه تأسیس شد و با همت ایشان و همکارانشان، تاریخ شفاهی بسیار خوبی در قالب مصاحبه با مؤثرین انقلاب اسلامی آغاز شد و بنا بود که حاصل این مصاحبه‌ها به صورت علمی تدوین در اختیار اساتید و پژوهشگران و اذهان جستجوگر قرار گیرد که متأسفانه با تنگ نظری برخی افراد و جریانها این کار مهم ناتمام بماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، اشکالات وارده درخصوص تحریف تاریخ و نگاه سلیقه‌ای به وقایع تاریخی را به جا عنوان کرد و با بیان اینکه لازم است که تاریخ شرق به خصوص انقلاب اسلامی توسط پژوهشگران شرقی و داخلی تدوین شود، گفت: همانگونه که پژوهشگران غربی تحولات شرق و جهان اسلام را به دقت بررسی و تاریخ نگاری می‌کنند، لازم است که دانشگاهها و پژوهشکده‌های ما در شرق نیز، شناخت غرب و تحولات آنرا وجه همت خود قرار دهند، چرا که در صورت شناخت درست و علمی از غرب است که می‌توانیم در مقابل عملکردها و سیاست‌های آنان برخورد مناسب و درست ارائه کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش به وظیفه شخصیت‌ها و کسانی که نقش مؤثری در وقایعی چون انقلاب اسلامی داشتند اشاره کرد و گفت: توضیح و شفاف سازی در مورد حوادث تاریخی خاصی چون دفاع مقدس، کودتا و تحرکات تروریستی ابتدای انقلاب وظیفه افراد دخیل در این وقایع بوده و لازم است مسئولان جمهوری اسلامی بخصوص کسانی که از ابتدای انقلاب نقش سرنوشت سازی داشته‌اند در برابر سئوالات و شبهه‌هایی که مطرح می‌شود شفاف سازی کنند و پاسخگو باشند تا جوانان و پژوهشگران پاسخ‌های خود را از منابع غیر مؤثق و بعضاً تحریف شده دریافت نکنند.

هاشمی رفسنجانی اشکالات وارده بر عملکرد و اتفاقات ابتدای انقلاب را تا حدودی طبیعی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف بسیاری از انقلابها به صورت تشکیلاتی و همراه با برنامه مدون برای آینده به وجود نیامد، بلکه فشار و ظلم و ستم رژیم طاغوت در حق مردم و بی‌توجهی و بی‌حرمتی نسبت به دین و مرجع و رهبر مردم، انقلابیون را به خروش واداشت که البته در این شرایط وجود بعضی از اشکالات در عمل و بعضاً ندانم کاریها و قصورها طبیعی به نظر می‌رسد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به برخی شبهات پیرامون محاکمات و اعدام‌ها و یا تصرف اموال افراد، در ابتدای انقلاب عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصمیم‌گیری‌ها را یکی از علل این اتفاقات عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مدیریت بود، علی‌رغم اقدامات مفید و صحیح صورت گرفته، برخی اعمال افراطی از جانب افراد و بعضاً جوانان که تجربه مدیریتی نداشتند اتفاق می‌افتاد که برخی از آنها مورد تأیید مسئولان انقلاب و امام راحل نیز نبود.



وی با اشاره به مسائل مربوط به برخی پرونده‌های اوایل انقلاب اسلامی، افزود: بجاست اکنون پس از گذشت سه دهه از این اتفاقات، مسئولان امنیتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاریخ پاسخ دهند.

هاشمی رفسنجانی این زمینه بخش تاریخ جنگ و دفاع مقدس توسط دفتر نشر انقلاب انجام شده و پژوهشگران می‌توانند سایر موضوعات را در خاطرات تا مقطع پایان جنگ تدوین کنند.

در ابتدای این دیدار آقایان بهشتی سرشت، معادیخواه، حاضری، یوسف‌فر، درویشی، کیانوش‌راد و ناصری اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و سرکار خانم محتشمی‌پور محورهای زیر را مطرح کردند:

- لزوم انجام گفتگوی ملی همزمان با سازندگی در کشور

- حرکت در مسیر اعتدال و جلوگیری از زوال تمدنی

- لزوم شکل‌گیری ذهنیت تاریخی و جاماندن از کاروان نگارش تاریخ مشارکتی جهانی

- جلوگیری از ترویج غفلت و کم‌کاری تاریخی و ارائه تصویر درست و علمی از وقایع تاریخی

- جلوگیری از اعمال تحریف و سلیقه در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و به خصوص جنگ تحمیلی در قالب تاریخی‌گری و تاریخ‌سازی

- قدردانی از تدوین خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان منبع تاریخی و لزوم تدوین موضوعی این خاطرات

- ضرورت ارائه راه‌‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات در مقطع تاریخی حال حاضر

- لزوم ارتباط بیشتر مسئولان و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دانشگاهیان و پاسخ به سئوالات ایشان

- توجه ویژه به مبحث غرب‌شناسی در دانشگاه‌ها برای مواجهه درست با تحولات دنیای پیشرفته

- محدودیت منابع و نبود منابع صحیح و علمی در اختیار پژوهشگران برای پاسخ به سئوالات جوانان و جامعه.

