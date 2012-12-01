پایگاه جدید ناتو در ترکیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت در این باره می نویسد: این اقدام ناتو به عنوان بخشی از یک تلاش جدید بمنظور به روز کردن ساختار فرماندهی ائتلاف است.

همچنین حریت اعلام کرده که فرماندهی زمینی جدید نیروهای ائتلاف برای انجام عملیات های زمینی است که ناتو در آن دستور بازرسی، ارزیابی ، آماده سازی، و استاندارد سازی نیروهای زمینی ناتو را می دهد.

دریادار جیمز استاوریدیس فرمانده ارشد نیروهای ناتو از ترکیه برای تلاشهای در افغانستان، لیبی، و بالکان تشکر کرد.

این ژنرال آمریکایی که طی یک مراسم نظامی در فرماندهی نیروهای ترکیه در دریایی اژه صحبت می کرد، افزود: ناتو در تمام مراحل به خاطر عضویت ترکیه در این ائتلاف به این کشور اعتماد دارد و علاوه بر آن ترکیه هم می تواند همیشه به این بلوک نظامی اطمینان داشته باشد.

استاوریدیس همچنین از مردم ترکیه، ارتش این کشور، و مردم ازمیر به خاطر دادن این پایگاه به ناتو قدردانی کرد.