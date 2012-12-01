برنامه های سپاه لرستان برای استقبال از ضریح امام حسین(ع)

سرهنگ علی حسین پازدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به شهر خرم آباد اظهار داشت: سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان عضو ستاد استقبال و بدرقه ضریح مطهر امام حسین(ع) بوده و در این راستا برنامه های مختلفی طی روزهای شنبه و یک شنبه در نظر گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد آمادگی نواحی و فرماندهان سپاه در همه شهرستانهای استان عنوان کرد: در این راستا از همه امکانات بسیج استان برای اجرای برنامه های مدنظر استفاده خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به شهر خرم آباد بیان داشت: در این زمینه پادگان امام حسین(ع) مرکز لرستان برای ایجاد فضایی مناسب و در شان این ضریح مطهر فضاسازی و آماده شده است.

سرهنگ پازدار با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی در محل پادگان امام حسین(ع) خرم آباد بیان داشت: همزمان با ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به این پادگان برنامه های فرهنگی و همچنین عزاداری هیئتهای مذهبی شهرستان خرم آباد در این محل برگزار می شود.

وی بیان داشت: مسیر ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به پادگان امام حسین(ع) خرم آباد تحت پوشش سیستم صوتی قرار گرفته تا همه مردم بتوانند از این فضای معنوی استفاده لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان افزود: از مسئولین هیئتهای مذهبی شهر خرم آباد نیز خواسته شده که این هیئتها را در محل پادگان امام حسین(ع) خرم آباد مستقر کرده و به طور مرتب برنامه های سینه زنی و زنجیرزنی را داشته باشند.

سرهنگ پازدار از استقرار تیمهای امدادی و درمانی در مسیر ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به شهر خرم آباد و همچنین در محل پادگان امام حسین(ع) خبر داد و افزود: با ورود این ضریح مطهر به پادگان یک مراسم رسمی به مدت 1.5 ساعت با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزار خواهد شد.