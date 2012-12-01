تأمین بخش قابل توجهی از واکسن آنفلوآنزای کشور/ قیمت تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان محسن پور شامگاه جمعه در حاشیه سفر به مازندران اظهار داشت: بخش قابل توجهی از واکسن آنفلوآنزا تامین شده و در حال توزیع در سطح داروخانه ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا با افراد بیمار، مسن و اطفال است، افزود: سایر افراد در دریافت و تزریق این نوع واکسن مشکلی ندارند.

محسن پور با بیان اینکه قیمت واکسن ها مصوب شده و هیچ داروخانه ای نمی تواند بر اساس سلیقه خود قیمت گذاری نماید، اظهار داشت: قیمت واکسن آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته تغییر اساسی نکرده است.

تاکید بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بازار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در جلسه شورای عالی هماهنگی سازمان بسیج اصناف مازندران اظهار داشت: تنها نسخه درمان و عبور از فضای ملتهب که نظام سلطه با راه اندازی جنگ اقتصادی بر کشور وارد ساخت، اجرایی کردن مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

مرتضی هاشم پور افزود: برای تحقق مطلوبتر اقتصاد مقاومتی در استان باید کارگروهی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امورصنفی، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سازمان بسیج اصناف شکل گرفته تا با شناسایی و بررسی مصادیق اقتصاد مقاومتی و راههای تحقق آن با برگزاری جلسات کارشناسی اقدامات جدی و اثرگذار صورت پذیرد.