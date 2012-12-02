به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس سیاسی بسیج در گردهمایی سیاسی بسیجیان میامی گفت: بسیجیان در دنیا مظلوم هستند؛ اما قوی و مقتدرانه حضور خود را به جهانیان نشان داده‌اند.

مرتضی احمدیان اظهار داشت: ما در عرصه بین‌المللی با تفکر اسلامی و رهبری مقام معظم رهبری موفق هستیم و جایگاه مطلوبی داریم؛ اما دشمنان نمی‌توانند این موفقیت را تحمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی در جهان کنونی علاوه بردفاع از خود قادر است از دیگر ملت‌های مظلوم و رنج‌کشیده دفاع کند.

کارشناس سیاسی بسیج تصریح کرد: ما شیعیان علوی و حسینی هستیم و گفتار و اعمال‌مان برخواسته از فقه جعفری است.

احمدیان با اشاره به تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران اسلامی بیان داشت: هر چقدر که دشمن ایران اسلامی را تحریم و تهدید کند، ما فرزندان عاشورا در برابر آنها می‌ایستیم و از حق دفاع می‌کنیم.

نشست هم ‌اندیشی سرگروه‌های حلقه‌های صالحین دامغان برگزار شد

مسئول نظام صالحین بسیج زنان دامغان در نشست هم ‌اندیشی سرگروه‌های حلقه‌های صالحین حوزه حضرت زینب (س) که در سالن اجتماعات بسیج جامعه زنان دامغان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه در بدو تأسیس معجزه بود، در ذات خود نیز معجزه است.

فائزه امیر احمدی بیان کرد: با هم‌اندیشی بسیجیان، می‌توان مسائل و ابهامات اساسی و محوری و بصیرتی را حل کرد.

امیر احمدی انقلاب اسلامی را معجزه تاریخ دانست و اظهار داشت: انقلاب ما راهی نو را به روی بشریت باز کرده است.

کارشناس صالحین افزود: انقلاب اسلامی با اتکا به سه اصل رهبری و دین‌داری و مردم به پیروزی رسید و با آنها باقی می‌ماند و به راه خود ادامه خواهد داد.

نشست بصیرتی حوزه مقاومت ایثار بسطام برگزار شد

فرمانده سپاه شاهرود در نشست بصیرتی واحد مقاومت پیشگام 19 دی حوزه مقاومت ایثار بسطام که در سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه 19 دی روستای قلعه نو خرقان برگزار شد، اظهار داشت: دانش‌آموزان بسیجی طلایه‌داران بصیرت و آگاهی در جامعه هستند و در خط مقدم تهاجم نرم دشمن قرار دارند.

عباس مطهری گفت: قیام امام راحل مانند قیام امام حسین(ع) بود که بر علیه ظلم و ستم و انحراف در دین انجام شد.

وی با بیان اینکه این انقلاب و اسلام به راحتی دست ما نرسیده است، افزود: خون صدها هزار شهید برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و برای احیا اسلام ریخته شده است و ما باید قدردان این خون‌های بر زمین ریخته شده باشیم.

فرمانده سپاه شاهرود افزود: خون سالارشهیدان باعث زنده شدن اسلام و بیداری مسلمانان شد و این حرکت تا امروز ادامه داشته است، هرچند که دشمنان به ظاهر می‌خواستند آن را خاموش کنند اما نتوانستند و این نور هدایت است که همچنان با تابش خود راهنمای خیل آزادگان و مظلومان خواهد بود.

اردوی حلقه‌های صالحین پایگاه قدس شاهرود برگزار شد

فرمانده پایگاه بسیج قدس گفت: اردوی حلقه‌های صالحین پایگاه قدس حوزه بسیج مساجد و محلات خاتم الانبیا شاهرود برگزار شد.

وی افزود: با هدف حفظ و انسجام و تقویت روحیه و تشویق فعالین شرکت کننده در حلقه های صالحین دو اردوی زیارتی سیاحتی و تفریحی به مشهد مقدس و استان گلستان برگزار شد.

امید عامریان از بسیجیان و خانواده‌های آن‌ها به مشهد مقدس افزود: در این اردو اعضای حلقه‌های صالحین به همراه خانواده‌های خود به اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس اعزام شدند و ضمن زیارت بارگاه امام رضا(ع) از برنامه‌های مذهبی حرم و همچنین دو کلاس تربیتی و خانوادگی نیز بهره‌مند شدند.

وی به اعزام 70 نفر از بسیجیان به مشهد مقدس اشاره کرد و افزود: بسیجیان از اماکن تفریحی و مذهبی مشهد به مدت سه روز بازدید نمودند.

وی با بیان اینکه اردوی 30 نفره حلقه‌های صالحین این پایگاه به استان گلستان نیز برگزار شده است، گفت: در این اردوی دو روزه، بسیجیان از مناطق دیدنی استان گلستان بازدید کردند.

فرمانده پایگاه بسیج قدس افزود: در گرامیداشت ماه محرم و با موضوع ولایت‌پذیری و ولایت‌شناسی، مستندی در این خصوص بعد از نمازمغرب و عشا در مسجد آقا پخش می‌شود که مورد استقبال نمازگزاران و بسیجیان قرار گرفته و تا پایان ماه محرم این مستند هر شب پخش خواهد شد.