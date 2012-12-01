ستاد عتبات عالیات لرستان شماره حسابهای دریافت نذورات مردمی را اعلام کرد

علی اصغر حقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود ضریح مطهر امام حسین (ع) به این استان اظهار داشت: برای دریافت نذورات مردم استان لرستان برای بازسازی عتبات عالیات شهرهای مختلف مانند نجف، کربلا و... سه شماره حساب در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: در این راستا سه بانک ملی، کشاورزی و انصار نذورات مردمی استان را جمع آوری می کنند.

مسئول ستاد عتبات عالیات استان لرستان ادامه داد: مردم لرستان می توانند نذورات خود را برای بازسازی عتبات عالیات به شماره حساب 0107502599001 نزد بانک ملی واریز کنند.

حقی پور افزود: همچنین مردم می توانند نذورات خود را به شماره حساب 334651691 نزد بانک کشاورزی و بانک انصار به شماره حساب 3010.5936677714 واریز کنند.

وی تصریح کرد: این نذورات برای بازسازی سایر ضریح های عتبات عالیات در شهرهای مختلف در نظر گرفته شده است.