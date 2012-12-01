  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

ستاد عتبات عالیات لرستان شماره حسابهای دریافت نذورات مردمی را اعلام کرد

ستاد عتبات عالیات لرستان شماره حسابهای دریافت نذورات مردمی را اعلام کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد عتبات عالیات استان لرستان شماره حسابهای دریافت نذورات مردمی را برای بازسازی عتبات عالیات اعلام کرد.

علی اصغر حقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود ضریح مطهر امام حسین (ع) به این استان اظهار داشت: برای دریافت نذورات مردم استان لرستان برای بازسازی عتبات عالیات شهرهای مختلف مانند نجف، کربلا و... سه شماره حساب در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: در این راستا سه بانک ملی، کشاورزی و انصار نذورات مردمی استان را جمع آوری می کنند.

مسئول ستاد عتبات عالیات استان لرستان ادامه داد: مردم لرستان می توانند نذورات خود را برای بازسازی عتبات عالیات به شماره حساب 0107502599001 نزد بانک ملی واریز کنند.

حقی پور افزود: همچنین مردم می توانند نذورات خود را به شماره حساب 334651691 نزد بانک کشاورزی و بانک انصار به شماره حساب 3010.5936677714 واریز کنند.

وی تصریح کرد: این نذورات برای بازسازی سایر ضریح های عتبات عالیات در شهرهای مختلف در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1755227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها