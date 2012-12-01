تحکیم بنیان خانواده هدف اصلی "حلقه صالحین" بسیج خواهران است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از فعالان حلقه های صالحین بسیج خواهران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد در مسجد غدیریه این شهر با حضور بسجیان گردانهای عاشورا و الزهرا(س) پیش از ظهر شنبه برگزار شد.



سعید عزیزی استاد دانشگاه و سخنران این همایش گفت: تحکیم بنیان خانواده در جامعه اسلامی با فرهنگ سازی و خودشناسی و تربیت صحیح فرزندان به عنوان یک امانت الهی از اهداف اصلی بسیج و حلقه های صالحین است.



وی با اشاره به نقش بسیج خواهران در جامعه گفت: زنان با تلاش در سنگرهای فکری، هنری و صنعتی نیز همواره موفق و پیروز میدان خواهند بود و با رشد علمی، تربیت صحیح و تعالی اخلاقی، کانون خانواده ها صمیمی تر و باصفاتر خواهد شد.



عزیزی افزود: یک خواهر بسیجی علاوه بر وظایف مادری و همسر داری، حضور در صحنه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از وظایف زنان بوده و جایگاه مادر به عنوان رفیع ترین قله رشد و تعالی جوامع بشری و خانواده همیشه در جهان ماندگار خواهد بود.



با بیان اینکه خواهران بسیجی باید بیش از پیش در گسترش این حلقه ها تلاش بی وقفه داشته باشند، اظهار داشت: از سویی دیگر نقش بسیج در امر اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی آن است که باید خواهران بسیجی در تحقق آن که از خواسته های مقام معظم رهبری است سعی مضاعف داشته باشند.



در این همایش از سرگروههای حلقه های صالحین بسیج خواهران در شهرستان نظرآباد تجلیل شد.

