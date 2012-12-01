استان سمنان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در جایگاه دوم کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی صبح شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری استان سمنان که با حضور مسئولان استانی و مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان بانک ها و نمایندگان بخش خصوصی در محل استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه این استان از لحاظ شاخص توسعه منابع انسانی در رتبه دوم کشور قرار دارد، افزود: باید زمینه های ارائه ایده و تجاری سازی این منابع فراهم شود تا از این طریق اشتغال مناسبی در سطح استان ایجاد شود.

یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری موضوع اشتغال است

وی ضمن تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری موضوع اشتغال جوانان است، تصریح کرد: همه مدیران باید با انگیزه و جدیت بیشتر برای ایجاد اشتغال تلاش کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان ایجاد اشتغال را یکی از اولویت های دولت خدمتگزار ذکر کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید دغدغه دولت را در این زمینه جدی بگیرند.

آمار مشاغل همخوانی ندارد



غلامی با اشاره به ثبت اطلاعات ایجاد شده توسط دستگاه های اجرایی استان سمنان در سامانه ملی، گفت: آمار مشاغل ثبت شده برخی از دستگاه های اجرایی در سامانه رصد با تعداد مشاغلی که ایجاد کرده اند برابر نیست.

وی در خصوص مشکلاتی که تداخل برخی اطلاعات جهت ثبت در سامانه رصد برای برخی از دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است، گفت: دبیرخانه کارگروه اشتغال استان سمنان در این گونه موارد باید در اسرع وقت پیگیری کند تامشکلات به وجود آمده به شکل مطلوب حل شود.

موانع مربوط به ایجاد اشتغال تحلیل شود

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان از دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان خواست مسائل و موانع مربوط به ایجاد اشتغال را بررسی و تحلیل نماید.

وی ضمن تاکید بر اینکه مهمترین هدف کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ارائه راه کار است، تصریح کرد: امیدواریم در جلسه آتی کارگروه، کلیه دستگاه ها تلاش کنند تا از اشتغال تعهد شده حداقل 60 درصد آن را محقق کنند.

بانک ها در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری همکاری کنند

غلامی با اشاره به وضعیت ایجاد اشتغال از طریق شهرداری های استان سمنان، خواستار شرکت مستمر مدیرکل دفتر امور شهری استانداری در جلسات کارگروه و ارائه گزارش از وضعیت عملکرد شهرداری ها شد.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان با اشاره به وضعیت سرمایه گزاری در استان، خواستار همکاری مناسب تر بانک های عامل سطح استان در این خصوص شد.

ارائه گزارش اشتغال ایجاد شده دستگاه های اجرایی در استان سمنان

دستگاه های اجرایی استان سمنان در این جلسه گزارشی نسبت به اشتغال تعهد شده در سال 1391 ارائه و نمایندگان بانک های استان و بخش خصوصی نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

مطابق گزارش ارائه شده اداره کل ورزش و جوانان 116 درصد، پخش فرآورده های نفتی 108 دصد، بنیاد شهید و امور ایثارگران 103 درصد، آب و فاضلاب روستایی87 درصد، شهرداری های شهمیرزاد 93 درصد، شاهرود83 درصد، مهدیشهر 83 درصد و میامی 67 درصد، جهاد کشاورزی استان 73 درصد و حمل و نقل و پایانه های استان 65 درصد، به ترتیب، عملکرد مناسبی در ایجاد اشتغال داشته اند.

در این جلسه هنچنین از دیگر دستگاه ها که در ایجاد اشتغال فعالیت مناسبی نداشته اند خواسته شد تا تلاش بیشتری در جهت ایجاد اشتغال در استان انجام دهند .

همچنین در این جلسه مقرر شد دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری استان سمنان در جلسه آتی گزارشی از وضعیت اشتغال در شهرستان های دامغان، شاهرود و میامی ارائه کند.