چهارمین پیروزی متوالی صبای قم برابر ثامن الحجج آمل رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هندبال صبای قم و ثامن الحجج آمل از چهارمین هفته دیدارهای دور رفت مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور شامگاه جمعه برگزار شد، دیداری که میزبان آن ثامن الحجج آمل بود و همچون سه دیدار قبل این صبای قم بود که با ارائه بازی کاملا برتر به سه امتیاز بازی دست پیدا کرد.



تداوم پیروزی های قاطع صبا در لیگ دسته اول هندبال



صبایی‌ها که سرحال و آماده از پیروزی قاطع 34 بر 14 هفته سوم برابر تیم هیئت هندبال زنجان، در هفته چهارم راهی شهر آمل شده بودند تا در دومین میهمانی این فصل برابر تیم هندبال ثامن الحجج آمل قرار بگیرند، همچون مسابقه قبل مقتدرانه عمل کرده و با پیروزی میدان را ترک کردند و چهارمین برد متوالی خود در لیگ دسته اول این فصل را برابر نماینده آمل کسب کردند.



صبایی ها که در دیدارهای قبلی خود پیروزی های بی چون و چرایی را کسب کرده و تا قبل از این بازی 9 امتیاز داشتند و در صدر جدول رده بندی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور ایستاده بودند، باز هم قدرت خود را به نمایش گذاشته و توانستند در این دیدار نیز تیم ثامن الحجج آمل را با نتیجه پر گل 29 بر 26 شکست داده و در صدر جدول گروه قرار جایگاه خود را حفظ کنند.



صبا دارای بهترین خط حمله لیگ دسته اول هندبال



بازیکنان تیم هندبال صبای قم در هفته چهارم و در دیداری خارج از خانه برابر تیم ثامن الحجج آمل در دو نیمه 30 دقیقه ای کاملا حاکم بر جریان بازی بودند و به مراتب قوی تر از دیدار هفته قبل برابر هیئت های یزد، زنجان و کرمانشاه که با اختلاف پر گل به سود آنها به پایان رسیده بود، در این دیدار به پیروزی رسیدند و با اختلاف چهار گل برتری، سه امتیاز بازی را به خود اختصاص دادند تا با 12 امتیاز حاصل از چهار پیروزی متوالی صدرنشین جدول رده بندی دیدارهای گروه اول مرحله مقدماتی شوند.



این پیروزی هندبالیست های صبای قم را با چهار برد، 133 گل زده و 91 گل خورده به تنهایی با کسب 12 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه اول مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور جای داد تا شاگردان غلامعلی اکبرآبادی مدعی لیگ برتر باشند.

