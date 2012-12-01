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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

اقبالیان به مهر خبر داد:

اجرای طرح مدیریت هوشمند ناوگان تاکسیرانی قم در قالب RFP

اجرای طرح مدیریت هوشمند ناوگان تاکسیرانی قم در قالب RFP

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از اجرای طرح مدیریت هوشمند ناوگان تاکسیرانی قم در قالب RFP خبر داد.

علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص تسهیل و اتمام معاینه فنی تاکسی ها بیان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی برای متقاضیان اخذ پروانه تاکسیرانی و رانندگان تاکسی دارای سابقه فعالیت جهت ارتقا سطح آگاهی آنها از دیگر برنامه های سازمان تاکسیرانی بوده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: 15 هزار و 106 تاکسیران فعال در قم حضور دارد و فعالیت می کنند.
 
وی ادامه داد: پنج هزار و 912 خودروی تاکسی در ناوگان حمل و نقل عمومی در حال فعالیت هستند.
 
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته با موضوع مدیریت هوشمند خودروهای تاکسی و ارائه خدمات مطلوب افزود: شبکه های بی سیم 1829‏، 1833، 21000، 1828 مجهز به سیستم هوشمند هستند.
 
اقبالیان افزود: در سال 91 نیز طرح مدیریت هوشمند کل ناوگان در قالب RFP انجام می پذیرد.
کد مطلب 1755262

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