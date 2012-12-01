اجرای طرح مدیریت هوشمند ناوگان تاکسیرانی قم در قالب RFP

علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص تسهیل و اتمام معاینه فنی تاکسی ها بیان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی برای متقاضیان اخذ پروانه تاکسیرانی و رانندگان تاکسی دارای سابقه فعالیت جهت ارتقا سطح آگاهی آنها از دیگر برنامه های سازمان تاکسیرانی بوده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: 15 هزار و 106 تاکسیران فعال در قم حضور دارد و فعالیت می کنند.



وی ادامه داد: پنج هزار و 912 خودروی تاکسی در ناوگان حمل و نقل عمومی در حال فعالیت هستند.



وی در خصوص اقدامات صورت گرفته با موضوع مدیریت هوشمند خودروهای تاکسی و ارائه خدمات مطلوب افزود: شبکه های بی سیم 1829‏، 1833، 21000، 1828 مجهز به سیستم هوشمند هستند.

اقبالیان افزود: در سال 91 نیز طرح مدیریت هوشمند کل ناوگان در قالب RFP انجام می پذیرد.