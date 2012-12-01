بازدید نمایندگان مجلس از مناطق سیلزده گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این هیئت که صبح شنبه وارد گرگان شدند، برای بازدید از مناطق و بخش های مختلف استان گلستان و بررسی خسارتهای ناشی از سیلاب به استان سفر کردند.

بازدید از حوزه های مختلف آبخیز، رودخانه ها، مناطق سیلزده و شرکت در جلسه مدیریت بحران از جمله برنامه هاست.

رئیس سازمان مدیریت بحران، مقیمی نماینده مردم نکا و بهشهر در مجلس، علیپور عضو کمیسیون عمران، امیرآبادی نماینده قم در مجلس، گرشاسبی معاون سازمان جنگل ها، ترکستانچی مدیرکل بودجه دفتر معاونت راهبردی رئیس جمهور و .... از جمله اعضای این هیئت بوده اند.

رسول حسام مدیرکل مدیریت بحران گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان خسارت سیل دوم استان که در 22 مهرماه سالجاری حادث شد را 45 میلیارد تومان اعلام کرد.