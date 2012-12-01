شفیع آقامحمدیان مجری طرح فیلم سینمایی "لاله" و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حاشیه نشست خبری‌ای که به منظور شرح برنامه‌های این مرکز برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه اخبار ضد و نقیضی درباره روند تولید این فیلم سینمایی وجود دارد و در نهایت سرنوشت تولید آن به کجا می‌انجامد؟ گفت: تولید این فیلم سینمایی مانند گذشته در حال انجام است منتها جوسازی‌های منفی که علیه این فیلم سینمایی صورت گرفت باعث شد تا روند تولید "لاله" با پس گرفتن حمایت مالی کمپانی‌های خارجی، به کندی پیش رود.

به دنبال حامی مالی از کشورهای همسایه هستیم

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر با تحریم وزارت ارشاد از سوی کشورهای مختلف و در راستای تحریم‌های جهانی علیه ایران، باقیمانده کمپانی‌های خارجی که بی‌اعتنا به این جوسازی‌ها بودند نیز دست از حمایت کشیدند و حال در نظر داریم اسپانسرهایی را از کشورهای اطراف برای ساخت این فیلم متقاعد کنیم.

وی همچنین اشاره کرد: در صورت تامین بودجه تا پایان سال فیلم را خواهیم ساخت اما مسلم است که این فیلم به جشنواره فیلم فجر نخواهد رسید.

شفیع آقامحمدیان در پاسخ به این پرسش که صحبت های ضد و نقیضی درباره این فیلم می شود و برخی از عوامل خبر از توقف و عدم ساخت این فیلم می دهند گفت: قرار نیست عوامل، خبر تولید و روند انجام کار را بدهند.

مجری طرح فیلم سینمایی"لاله" در پاسخ به این مساله که این فیلم هم مانند هر فیلم دیگری باید اخباری روشن به مخاطب ارائه دهد، گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران تولید این فیلم هم به ارائه اخباری مبنی بر ارزیابی کیفی روند تولید واقف هستند اما باز تاکید می‌کنم که این عوامل نیستند که باید درباره روند کار صحبت کنند. به همین دلیل است که اخبار ضد و نقیض در مراحل مختلف شنیده شد.

چرا فقط به بودجه "لاله" انتقاد می‌شود؟

وی در ادامه افزود: انتقادهای بسیاری مبنی بر بالا بودن بودجه در نظر گرفته شده برای تولید این فیلم صورت گرفت. اما روی سخن هیچ یک از این انتقادها بر تولید پروژه های میلیاردی دیگر نبود. بنابراین صرف هزینه هایی از این دست در سینمای ایران با توجه به تورم موجود پدیده غریبی نیست.

شفیع آقامحمدیان در پایان درباره بازیگران این فیلم سینمایی گفت: قطع به یقین از بازیگران خارجی برای بازی در این پروژه سینمایی استفاده خواهد شد. بازیگرانی که از جهت اخلاقی وجه درستی در سینمای دنیا دارند. در حال حاضر هم در مرحله پیش‌تولید قرار داریم و به زودی روز دقیق تولید فیلم سینمایی "لاله" به کارگردانی اسدالله نیک نژاد را اعلام خواهیم کرد.