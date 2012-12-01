میرزا کوچک خان از متن مردم بود

جهانگیر الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوانان این مرز و بوم باید با عقبه فرهنگی، سیاسی و معرفتی خود آشنا شوند که این مهم نیازمند فرهنگ سازیست.

وی اظهار داشت: جوان امروز باید بدانند مانند سرشاخه های یک درخت که زیبایی آن به گلها و شاخهایش است اما اگر عقبه یعنی ریشه هایشان از گذشته جدا شود، گلها پرپر می شوند.

بازیگر سینما و تلویزیون از برگزاری چنین کنگره هایی که بسیار هوشمندانه انتخاب می شود، اظهار خرسندی کرد و گفت: کوچک جنگلی و رئیسعلی دلواری از متن مردم هستند و این افتخار بزرگی برای سرزمین و تاریخ ایران است که مردان برگزیده سیاسی از متن مردم بوده و مردم برخود حکومت می کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، حاکم نبوده بلکه مدیر و منتخبان مردم هستند تا سرنوشت این سرزمین را رقم بزنند.

الماسی که نقش میرزا حسین خان کسمایی را در سریال کوچک جنگلی ایفا کرده است، می گوید: مطالعات درباره فرهنگ ایران زمین نشان می دهد، ایران در طول تاریخ از سوی چند قوم حفظ شده که یکی از این اقوام گیلانی ها هستند.

وی ادامه داد: گیلانی ها مردان بی ادعایی هستند که شرف ملت ایران را در برابر بیگانگان و خائنان داخلی و خارجی حفظ و صیانت کرده اند.