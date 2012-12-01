زلزله 4 ریشتری کلاته خیج شاهرود را لرزاند

مهدی بندرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع زلزله در کلاته خیج شاهرود گفت: این زمین لرزه در ساعت 12 و 8 دقیقه و 24 ثانیه ظهر شنبه به مرکزیت شهر کلاته خیج، بخشی از شهرستان شاهرود را تکان داد.

وی شدت این زلزله را 4 درجه در مقیاس ریشتر بیان کرد و اظهار داشت: این زلزله در 10 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوست و موجب وحشت عمومی در میان مردم شد.

فرماندار شهرستان شاهرود با بیان اینکه تا کنون گزارش از خسارات وارده در این حادثه گزارش نشده است، افزود: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به طول و عرض جغرافیایی 36.74 شمالی و 55.16 شرقی بوده است.

به گزارش مهر: این زمین‌لرزه در 14 کیلومتری کلاته خیج، 30 کیلومتری رامیان و 32 کیلومتری علی آباد استان گلستان و 358 کیلومتری تهران رخ داده است.