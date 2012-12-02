4500 حامل ویروس HIV در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاظم زاده پیش از ظهر شنبه همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز در نشست کارگروه حمایت ازحقوق بهداشتی و درمانی شهروندان در شمالغرب کشور با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی رکورددار ایدز در میان استانهای شمالغرب کشور است، افزود: پس از آذربایجان شرقی استانهای آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در رده های دیگر قرار گرفته اند.

وی با اشاره به وجود تخمینی چهار میلیون معتاد و حدود ‪ 400 هزار نفر معتاد تزریقی در کشور گفت: اگر این آمار دقیق باشد، این میزان احتمال خطر شیوع بیشتر ویروس ایدز در جامعه ایران را نشان می‌دهد

کاظم زاده با بیان اینکه براساس گزارشات مراجع رسمی بیش از 24 هزار و 290 بیمار شناخته شده در کشور با HIV دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: بر پایه فرمول‌های سازمان بهداشت جهانی و با توجه به موارد شناسایی شده و رشد این بیماری، می‌توان گفت بین 100 تا 120 هزار مورد ابتلا به ویروس ایدز در کشور ما رخ داده و اکنون بین 80 تا 100 هزار فرد مبتلا به این ویروس و ناقل آن، بدون اینکه حتی خودشان بدانند، به این عفونت مبتلا هستند و می‌توانند عامل انتقال آن به دیگران نیز باشند.

وی مشکلات اقتصادی، چالش های اجتماعی و تفاوت های فرهنگی از دلایل شیوع ایدز در جامعه عنوان کرد و افزود: براساس آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی و بهداشت جهانی، وضعیت فقر و نابرابری اقتصادی موجبات گسترش و اشاعه HIV ایدز را فراهم می آورد و مناطق فقیر جهان عمدتاً متحمل خسارات این ایپیدمی می شوند.

وی با بیان اینکه مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی تجاوز به زنان و کودکان ، استفاده از زنان جوان از طریق استثمار جنسی از جمله مواردی است که موجب نقض حقوق بشر و رشد ایدز در جوامع مختلف می شود، ادامه داد: هم اکنون طبق اذعان مسئولان وزارت بهداشت شاهد افزایش 20 درصدی مبتلایان به HIV از طریق روابط جنسی در کشور هستیم لذا جهت جلوگیری از افزایش ایدز جنسی در کشور بایستی چاره اندیشی شود.

کاظم زاده با اشاره به اینکه حقوق بشر و ایدز پیوندهای ناگسستنی باهم دارند، یادآور شد: هم اینک ایدز مبدل به یکی از ویران کننده ترین بیماری ها برای بشریت شده و ایدز در حال حاضر ششمین عامل مرگ و میر به شمار می رود.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه نادیده انگاشتن حقوق بشر سبب پراکندگی هرچه بیشتر این بیماری و تشدید اثرات آن می شود، ادامه داد: گسترش و وجود ایدز در جامعه نیز به گونه ای نامحسوس روند پیشبرد این حقوق را کند می کند.

کاظم زاده با بیان اینکه مبتلایان به بیماری HIV، اغلب به دلیل بدنامی ناشی از بیماری، از مراجعه به مراکز درمانی یا اجتماعی مخصوص یا تماس با آنها خودداری می کنند، افزود: این افراد در حالیکه بیشترین نیاز را به اطلاعات، آموزش و مشاوره دارند، خود را از این خدمات محروم می کنند.

وی با بیان اینکه برچسب زدن به گروه های آسیب پذیر، همچون معتادان تزریقی، موجب طرد شدن آنها از جامعه و تبدیل شدن به گروه هایی زیرزمینی می شود، ادامه داد: این مساله امکان دسترسی این افراد و اعمال روش های پیشگیری را محدود می سازد و به همان نسبت، میزان آسیب پذیری آنان را افزایش می دهد. به علاوه عدم دسترسی این افراد به آموزش و اطلاعات در مورد ایدز و خدمات درمانی و مراقبتی بیش از پیش به شیوع بیماری کمک می کند.

کاظم زاده ایجاد محیطی حمایت کننده برای مبتلایان، روا نداشتن تبعیض نسبت به آنان، فراهم کردن درمان و مراقبت لازم توام با احترام را از جمله اقداماتی دانست که می تواند منجر به ترغیب ایشان برای دادن آزمایش و آگاه شدن از وضعیت بیماری خود شود، افزود: باید گفت ارتقای سطح رعایت حقوق بشر بر پیشگیری از ابتلا به ایدز و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر آن تاثیر فراوانی خواهد داشت.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه تمامی دولت ها براساس اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک ملتزم هستند حقوق انسانی بیماران مبتلا به ایدز را محترم وحمایت و رعایت کنند، ادامه داد: باید اذعان کرد از یک سو نقض فاحش حقوق بشر موجب تسهیل ابتلای به ایدز می شود و از سوی دیگر احترام به دیگر حقوق انسانی مبتلایان به ایدز است که دولت های متعهد باید براساس قوانین داخلی و بین المللی این حقوق را تضمین کنند.

وی تزریق با وسایل مشترک در بین مصرف ‌کنندگان مواد، روابط جنسی پرخطر، دریافت خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از مادر به کودک را از عوامل انتقال ویروس ایدز عنوان کرده و افزود: بایستی با آموزش همگانی مبتلایان ناشناخته ایدز را آگاه کنیم.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی ، وزارت آموزش و پرورش را کم‌کارترین بخش در ارائه آموزش‌های پیشگیری از ایدز عنوان کرده و افزود: این در شرایطی است که آموزش مهارت‌های زندگی باید از سنین پایین آغاز شود، ولی آموزش و پرورش هیچ برنامه‌ای برای آموزش مهارت زندگی ندارد.