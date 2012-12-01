اردبیل از سرانه فضای سبز بخش خصوصی پایینی برخوردار است

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای دستیابی به میانگبن کشوری بخش خصوصی برای ایجاد فضای سبز باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش فضای سبز اردبیل تصریح کرد: شهرداری در این زمینه برنامه های خود را انجام می دهد اما برای افزایش سرانه فضای سبز بخش خصوصی باید فرهنگ سازی شود تا هر یک از شهروندان در افزایش فضای سبز سهمی داشته باشند.

شهردار اردبیل در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانه فضای سبز اردبیل اضافه کرد: در چند سال گذشته بیش از دو متر مربع بر سرانه فضای سبز مرکز استان افزوده شده و شهرداری برای ادامه این روند برنامه هایی در تقویم سالانه خود خواهد داشت.

بدری با بیان اینکه در زمان آغاز به کار شورای سوم شهر در اردبیل سرانه فضای سبز اردبیل 4.2 متر مربع بود، ادامه داد: این میزان هم اکنون به 6.3 متر مربع رسیده است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز از دو بخش تشکیل می شود، یادآور شد: فضای سبز به دو قسمت فضای سبز عمومی و فضای سبز خصوصی تقسیم می شود که اگر فضای سبز خصوصی را هم به سرانه بخش عمومی اضافه کنیم مجموع سرانه فضای سبز اردبیل به هفت متر مربع می رسد.

به گفته شهردار اردبیل میزان استاندارد سرانه فضای سبز در ایران بین هفت تا 12 متر مربع و در کشورهای توسعه یافته 15 متر مربع برای هر نفر است که فضای سبز اردبیل فاصله قابل توجهی با میزان استاندارد کشور دارد.

