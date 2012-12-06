عالمیان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشاد عالمیان نماینده ایران در فینال تور جهانی پینگپنگ چین ظهر امروز توانست در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی، مقابل پینگپنگ بازی از سوئد با نتیجه 4 بر یک به برتری دست پیدا کند و با کسب مقام دومی در جدول ردهبندی گروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یابد.
پیش از این عالمیان مقابل حریفی از فرانسه پیروز شده و برابر پینگپنگ بازی از آلمانی نتیجه را واگذار کرده بود.
با احتساب نتایج به دست آمده "پاتریک فرانزیسکی" از آلمان با 6 امتیاز و "نوشادعالمیان" با 5 امتیاز به عنوان نفرات اول و دوم گروه خود به مرحله بعدی رقابت ها صعود کردند. ضمن اینکه در گروه یک نیز "یونگسیک جونگ" از کرهجنوبی و "یوتو مروماتسو" از ژاپن هر دو با پنج امتیاز به ترتیب به عنوان نفرات اول و دوم گروه خود به مرحله بعدی رقابت ها صعود کردند.
فردا 17 آذر ماه نوشاد عالمیان در مرحله نیمهنهایی به مصاف یونگسیک جونگ از کرهجنوبی خواهد رفت و پاتریک فرانزیسکی از آلمان برابر یوتو مروماتسو ژاپنی قرار میگیرد.
نوشاد عالمیان به مرحله نیمه نهایی رقابتهای فینال تورهای تنیس روی میز رده سنی امید راه پیدا کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نوشاد عالمیان نماینده ایران در فینال تور جهانی پینگپنگ چین ظهر امروز توانست در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی، مقابل پینگپنگ بازی از سوئد با نتیجه 4 بر یک به برتری دست پیدا کند و با کسب مقام دومی در جدول ردهبندی گروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یابد.
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