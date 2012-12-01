پذیرش مستندات بافندگان فرش دستباف در دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمدزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه هنر صنعت فرش دستباف در ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات غیر نفتی و اشتغال پایدار، اظهار داشت: فرآیند پذیرش مستندات بافندگان فرش دستباف در دشتستان برای تخصیص تسهیلات مشاغل خانگی آغاز شد.

وی اضافه کرد: با توجه به شروع ثبت نام به منظور تخصیص تسهیلات مشاغل خانگی برای همه رسته‌های مرتبط با فرش دستباف (بافنده خانگی، رنگ‌آمیزی نقشه فرش، رنگرزی، طراحی سنتی فرش، نخ ریسی) در شهرستان دشتستان متقاضیان می‌بایست به اتحادیه فرش دستباف مستقر در این اداره مراجعه و نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند.

محمدزاده یادآورشد: فرش دستباف به لحاظ تاثیری که در اقتصاد کشور دارد از اهمیت خاصی برخوردار است و به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، ایجاد اشتغال، دسترسی به‌ بازارهای جهانی و تولید صادرات‌محور که هدف اصلی از برنامه‌ریزی بلند مدت حوزه صنعت و تجارت است، ایجاب می‌کند تا به صنعت فرش دستباف توجه بیشتری شود.

وی خاطرنشان ساخت: با عنایت به انجام برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم در خصوصساماندهی قالی‌بافان دشتستان در سال‌جاری صدور 379 فقره کارت شناسایی فرش دستبافشهری - روستایی و امور عشایری،شناسایی و معرفی 127 نفر از بافندگان خانگی فرش دستباف به اداره تامین اجتماعی در شهرستان دشتستان انجام شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان افزود: همچنین بیش از 415 مورد بازدید از کارگاه‌های فرش دستباف توسط اتحادیه مربوطه و بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی دریافت پرونده بیش از 567 قالیباف برای تخصیص تسهیلات از محل تفاهمنامه‌های مرکز ملی فرش ایران با بانک‌های عامل از اهم اقدامات این اداره است.

وی بیان داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی با مراجعه به سایت مربوطه و تکمیل فرم‌های آن به متقاضیان مستقل، کد رهگیری خود را دریافت و مستندات را تحویل این اداره کنند.

نوسانات قیمت ارز بهانه‌ای برای افزایش بی رویه قیمت کالاها نیست

محمدزاده در ادامه به وضعیت بازار اشاره کرد و با تاکید بر لزوم رعایت انصاف توسط فروشندگان اظهار داشت: نوسانات قیمت ارز بهانه‌ای برای افزایش بی رویه قیمت کالاها نیست و قیمت‌ها نباید به این بهانه دچار تغییرات شود.

وی ادامه داد: عرضه کنندگان کالا به‌ویژه اقلام 23 گانه مشمول اعلام موجودی حق ندارند به بهانه نوسانات نرخ ارز و یا احتمال تغییر قیمت، کالاهای موجود خود را از سطح ویترین و فروشگاه جمع آوری و از توزیع آن خودداری و یا به قیمت دلخواه و سود غیرمجاز آن را عرضه کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان افزود: فروشندگان باید نمونه کالای موجود در انبار را برای فروش در معرض دید گذاشته و به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند وگرنه در صورت دریافت گزارش مردمی و کنترل انبار توسط بازرسان و احراز تخلف نسبت به معرفی واحد های متخلف به تعزیرات حکومتی اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به جدا بودن دو مقوله گرانی و گران‌فروشی و توجه بیشتر بازرسان به این موضوع، برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از واحدهای صنفی و احتکار نکردن کالا که موجبات افزایش بی رویه قیمت می شود، حضور بازرسان به طور مستمر در سطح بازار را لازم و پر اهمیت ذکرکرد.

محمدزاده در ادامه همراهی و همکاری پیش از پیش مردم و مسئولان در راستای تثبیت قیمت‌ها، آرامش بازار و جلوگیری از تخلفات را ضروری دانست و خاطر نشان کرد : شهروندان می توانند با مشارکت موثر خود از طریق سامانه 124 در امر تنظیم بازار بازرسان را یاری رسانند.