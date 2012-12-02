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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

علیزاده در گفتگو با مهر:

مدارس تخصصی ورزش زمینه ساز وزرش قهرمانی کشور است

مدارس تخصصی ورزش زمینه ساز وزرش قهرمانی کشور است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: مدارس تخصصی ورزش می تواند تاثیر بسزایی در ورزش قهرمانی کشور داشته باشد.

فرشید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای زمینه سازی ورزش قهرمانی کشور در آینده دانش آموزان مستعد از طریق استعداد یابی به مدارس تخصصی ورزش معرفی می شوند.

وی ادامه داد: دانش آموزان پس از استعداد یابی در رشته مربوطه تحت آموزش های تخصصی قرار خواهند گرفت.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: به منظور پرورش دانش آموزان ورزشکار و قهرمانان آینده کشور معلمان تربیت بدنی نیز تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرند.

علیزاده اعلام کرد: در استان البرز 32 مدرسه تخصصی ورزش در رشته های ژیمناستیک، شنا، والیبال، هندبال، بسکتبال، فوتسال، تنیس روی میز و دومیدانی فعالیت دارند.

وی گفت: تمامی این مدارس کد مدارس تخصصی ورزش را دریافت کرده اند. 

کد مطلب 1755315

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