مدارس تخصصی ورزش زمینه ساز وزرش قهرمانی کشور است

فرشید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای زمینه سازی ورزش قهرمانی کشور در آینده دانش آموزان مستعد از طریق استعداد یابی به مدارس تخصصی ورزش معرفی می شوند.

وی ادامه داد: دانش آموزان پس از استعداد یابی در رشته مربوطه تحت آموزش های تخصصی قرار خواهند گرفت.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: به منظور پرورش دانش آموزان ورزشکار و قهرمانان آینده کشور معلمان تربیت بدنی نیز تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرند.

علیزاده اعلام کرد: در استان البرز 32 مدرسه تخصصی ورزش در رشته های ژیمناستیک، شنا، والیبال، هندبال، بسکتبال، فوتسال، تنیس روی میز و دومیدانی فعالیت دارند.

وی گفت: تمامی این مدارس کد مدارس تخصصی ورزش را دریافت کرده اند.