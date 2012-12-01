گلستان میزبان همایش ملی تفرجگاه ها/ انهدام باند قاچاق اشیای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی این همایش گفت: این همایش با همکاری دانشگاه علوم انتظامی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان گلستان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، استانداری و دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، دانشگاه پیام نور گرگان و دانشگاه گلستان، صداوسیمای مرکز گلستان، همچنین بانک قوامین استان و شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان برگزار خواهد شد.

باسی درادامه محورهای این همایش را برشمرد و افزود: رابطه تفرج گاه ها وامنیت خارج تفرج گاهی شهری، امنیت منتهی به رفاه و آرامش، تعریف وبومی سازی آن، طراحی ،تعمیر و مدیریت گنجایش صحیح برای پیشگیری از ناامنی، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی وامنیت تفرج گاه ها از جمله محورهای این همایش است.



انهدام باند قاچاق اشیای تاریخی درگرگان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با همکاری سپاه پاسداران شهرستان گرگان موفق به انهدام باند قاچاق اشیای تاریخی درجنگل توسکستان این شهرستان شدند.

اصغر عقیلی با اعلام این خبر گفت: در این راستا اکیپی از نیروهای یگان حفاظت به منطقه اعزام شده و ضمن دستگیری 5 نفر، تعدادی اشیای سفالی به همراه 319 سکه فلزی بدلی کشف و ضبط گردید.

به گفته وی ضبط این اشیا مانع از عدم قرارگیری مجدد در دست قاچاقچیان اشیای تاریخی بمنظور خرید و فروش اشیای بدلی و کلاهبرداری خواهد شد.



دستگیری 5 حفار غیرمجاز در گلستان



5 حفار غیرمجاز به همراه یک فلز یاب در روستای کلوی گرگان دستگیر شدند



براساس گزارشات واصله مبنی بر حفاری های غیر مجاز، به طور محسوس و نامحسوس اکیپی از مامورین پاسگاه روشن آباد با همکاری مامورین این یگان، حفاران غیرمجاز را غافلگیر کردند.

حفاران غیرمجاز به دستور قاضی کشیک، به همراه ادوات حفاری ضبط شده تماماً تحویل مقامات قضایی شدند.