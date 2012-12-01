لزوم تولید کتب در حوزه کودکان/ فروشگاه های زنجیره ای کتاب راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اسلام پرچمدار کتاب و کتابخوانی است، اظهارکرد: اسلام کتابی زیبا را به عنوان معجزه پیامبر به ارمغان آورد که نسخه ای شفا بخش در همه حوزه ها است.

وی با بیان اینکه اسلام به خواندن و نوشتن اهمیت زیادی می دهد، افزود: کتاب دروازه ای به سوی جهان گسترده علم است که همواره یکی از ابزارهای کمال بشریت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه همه افراد به کتاب نیازمند هستند، گفت: هر جامعه ای که با کتاب سر و کار دارد نسبت به جوامع دیگری که با کتاب ارتباطی ندارد موفق تر است.

اسماعیلی عنوان کرد: امروز به برکت حضور کتاب در کشور فرصت بی نظیری از حکومت دین و دانش در راستای اعتلای فکری جامعه پدید آمده است.

وی با بیان اینکه کتاب ابزار کمال و معرفت بشر است، ادامه داد: هم اکنون ایران در منطقه به لحاظ نشر کتاب رتبه اول و در دنیا رتبه 10 را دارد.

با تاکید براینکه برای تصاحب جایگاه اول دنیا باید کتاب به عنوان یک نیاز در زندگی مطرح شود، افزود: کتاب باید در زندگی به یک نیاز و مسئله تبدیل شود.

سرانه مطالعه کتاب 18 دقیقه و 47 ثانیه است/ راه اندازی زنگ کتابخوانی و فروشگاه های زنجیره ای کتاب

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرانه مطالعه عمومی در کشور را 70 دقیقه و سرانه مطالعه کتاب را 18 دقیقه و 47 ثانیه اعلام کرد و اظهار داشت: ایران؛ مهد تمدن، فرهنگ و تاریخ است و از یک پشتوانه غنی و قوی برخوردار است به همین دلیل باید سرانه مطالعه در کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه در 2-3 هفته قبل تحریم شد، بیان کرد: این موضوع ما را مصمم تر کرده است تا برای پیشرفت در حوزه فرهنگ بیشتر تلاش کنیم.

وی بر راه اندازی زنگ کتابخوانی در مدارس تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه تاثیرپذیری در سنین پایین تر بیشتر است باید کتابخوانی را به عنوان یک زنگ به مدارس ببریم.

وی تصریح کرد: این امر می تواند سرانه مطالعه را در کشور افزایش دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه کتاب سه فرایند "تولید، ترویج و توزیع" را باید سپری کند، افزود: نقش آموزش و پرروش و نهاد های فرهنگی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی کلیدی است و باید تلاش شود کتاب از حالت مناسبتی خارج و به نیاز جامعه تبدیل شود.

وی همچنین بر راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای کتاب در کشور تاکید کرد و گفت: به مانند فروشگاه های زنجیره ای که داریم می تواینم فروشگاه های زنجیره ای کتاب را نیز در استانها راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز هرچقدر که کار فرهنگی انجام شود نیاز کشور است، افزود: این اقدامات نه تنها موازی کاری نیست بلکه افزایش کارهای فرهنگی سبب جلوگیری از آسیب های اجتماعی می شود.

اسماعیلی داشتن اطلاعات صحیح را مبنای تصمیم گیری های درست بشر دانست و بیان داشت: تصمیم گیری های درست با مطالعه کتاب محقق می شود.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر راه اندازی کتابخانه با کاربری مسکونی تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود کتابخانه یا کتابفروشی در محیط های مسکونی نیز تاسیس شود.

سهم خراسان جنوبی از نشر کتاب پائین است

اسماعیلی با بیان اینکه سهماستان خراسان جنوبی از نشر کتاب در کشور بسیار کم است، افزود: در حال حاضر 73 درصد نشر کشور در تهران، 12 درصد در قم، 3.4 درصد در خراسان رضوی انجام می شود.

وی سهم خراسان جنوبی از نشر کتاب را 0.02 درصد اعلام کرد و ادامه داد: در صورتی که سهم استان افزایش یابد از استان حمایت خواهیم کرد.

وی با تاکید براینکه صنعت چاپ در زمزه صنعت های سودآور است، عنوان کرد: با وجود محدودیت ها در بخش کاغذ در هفت ماهه اول 91 هیچ کاهشی در میزان تعداد کتب منتشر شده در مقایسه با مدت مشابه 90 نداشتیم به گونه ای که 32 هزار و 508 عنوان کتاب مجوز چاپ گرفته اند.

وی بر تولید آثار فاخر در حوزه کتاب تاکید کرد و افزود: متفکرین مسئله کتاب خوب را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه در حوزه کتب کودکان باید فعالیت های جدی شود، تصریح کرد: در حوزه کودکان هم کنون همه به سمت ترجمه رفته اند و باید به سمت تالیف و تولید فکر در این حوزه حرکت کنیم.