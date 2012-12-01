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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

اسماعیلی:

837 تن برنج تعاونی بین هیئات مذهبی کرمانشاه توزیع شد

837 تن برنج تعاونی بین هیئات مذهبی کرمانشاه توزیع شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در مجموع 837 تن برنج در ایام محرم در بین هیئت های مذهبی استان کرمانشاه توزیع شده است.

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: توزیع برنج دربین هیئت های مذهبی با هماهنگی روسای سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان های استان کرمانشاه بوده است.

اسماعیلی اظهار داشت: در دهه اول محرم در سطح شهر کرمانشاه نیز در بین 800 هیئت مذهبی برنج شده است.

وی همچنین از توزیع 120 تن گوشت نیزدر بین هیئت های مذهبی خبر داد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه اظهار داشت: هر کیلو برنج هندی توزیع شده با قیمت دو هزار و 550 هزار تومان و گوشت با قیمت 14هزار تومان در بین هیئت های مذهبی برای اطعام سینه زنان عرضه شده است.

وی تصریح کرد: افرادی نیز که در این ایام نذرهای خانگی داشته اند با مراجعه به فروشگاه بازرگانی تنها توانسته اند از برنج و گوشت ارزان قیمت استفاده کنند.

وی ادامه داد: هر کیلو برنج تایلندی با قیمت 670 تومان و برنج صفا با قیمت دو هزارو 900 تومان در بین شهروندان کرمانشاهی توزیع شد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه همچنین از توزیع ارزان قیمت برنج و گوشت در بین هیئت های مذهبی و افرادای که دارای نذرهای خانگی داشتند، خبر داد.

کد مطلب 1755328

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