مانعی برای پرداخت تسهیلات بانکی در زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی زنجان، افزود: در مقایسه با سطح ملی وضع استان در بسیاری از آیتمها خوب بوده و جایگاه قابل قبولی دارد.

وی اظهار داشت: جذب اعتبارات و جذب سهم تسهیلات استان دو ملاک مهم در ارزیابی عملکرد است که باید مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط توجه لازم را داشته باشند.

استاندار زنجان گفت: سرعت جذب اعتبار از جلسه قبل تا این جلسه روند خوبی داشته ولی باید جذب اعتبارات سریعتر انجام گیرد.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه هدفگذاری امسال برای جذب اعتبار تا پایان سال 121 میلیارد تومان است، افزود: سرعت کار باید در همه مراحل بیشتر شود و پرونده های معرفی شده به بانک و در حال اجرا همه تعیین تکلیف شود.

وی گفت: بیش از این می توان راهکارهایی را مشخص کرد و مسیر را کوتاه و ظرفیت جدید ایجاد کرده تا روند پرداخت تسهیلات زودتر انجام شود.

رئوفی نژاد یاد آور شد: حجم کاری پایین است و باید سیستم بانکی تالاش کند که در این راستا 20 روز فرصت دارد تا به جذب 58 درصد اعتبارات جامه عمل بپوشاند.

وی گفت: سرمایه در گردش به این معنی نیست که طرح های راکد و نمیه فعال مانده هیچ حقی ندارند بلکه باید مشکل این طرح ها هم حل شود و اعتبار 63 میلیارد تومانی هر چه زودتر به این طرح ها تزریق شود.

رئوفی نژاد گفت: در شهرک های صنعتی که طرح های کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی پیش بینی شده ظرف مدت ده رور محلی مشخص شود و طرح ها برای اینها معرفی و اجرا شود.

