درخشش دختران قمی در فوتبال قهرمانی آسیا قابل تقدیر است

زهرا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به حضور موفق و تاثیر گذار سه فوتبالیست قمی عضو تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا، تصریح کرد: تیم ملی کشورمان با درخشش تک تک اعضای خود از جمله سه فوتبالیست قمی توانست به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کند.



وی ادامه داد: در رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال دختران قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال آسیا تیم‌های مدعی در گروه‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند در حالی که تیم کشورمان با سه فوتبالیست قمی در گروه دوم قرار داشت و راهی مرحله نهایی شد.



نایب رئیس هیئت فوتبال استان قم با اشاره به حضور مروارید نصر یکی از سه فوتبالیست قمی در دروازه تیم ملی بیان داشت:‌ با درخشش این بازیکن تیم ملی کشورمان توانست در اولین بازی خود تیم ملی فوتبال دختران هند را با اختلاف سه گل شکست بدهد.



وی یاد آور شد: انتظار می‌رفت با پیروزی پرگل و دلچسب پنج بر دو، در روز نخست بازی‌ها در مقابل تیم ملی هند، دختران فوتبالیست نوجوان کشورمان در دومین دیدار برابر تیم ملی فوتبال زیر 16 سال ازبکستان قوی‌ و مدعی باشند اما این اتفاق رخ نداد.



سلیمی عنوان کرد: در روز دوم بازی‌های گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا در شهر کلمبو کشور سریلانکا، تیم ملی کشورمان در دیداری حساس برابر تیم ملی ازبکستان تن به شکست ناباورانه و یک طرفه سه بر صفر داد تا امید‌هایش برای صعود را به بازی آخر معطوف کند.



وی اظهار داشت: در روز سوم تیم ملی فوتبال دختران نوجوان زیر 16 سال کشورمان بعد از بازی هند و ازبکستان که با تساوی به پایان رسید توانست تیم ملی سریلانکا میزبان رقابت‌ها را با حساب سه بر صفر شکست دهد که در این بازی حدیث قره‌بیگلو دیگر فوتبالیست قمی موفق به زدن گل اول تیم ملی شد.



نایب رئیس هیئت فوتبال استان قم افزود: در دیگر بازی ازبکستان و هند به تساوی یک بر یک رسیدند تا ازبکستان در صدر گروه قرار گیرد و ایران دوم شود، در حالی که گل‌های تیم کشورمان را حدیث قره بیگلو در دقیقه 34، فاطمه گراییلی در دقیقه 54 و فاطمه برازجانی در دقیقه 92 به ثمر رساندند.



وی با بیان اینکه مروارید نصر،‌ حدیث قره‌بیگلو و فاطمه سادات موسوی سه بانوان قمی در این تیم بودند، اظهار داشت: بدین ترتیب با پایان یک هفته رقابت‌ تیم‌های ملی فوتبال دختران نوجوان زیر 16 سال ایران، هند، سریلانکا و ازبکستان در شهر کلمبو کشور سریلانکا، تیم‌های ملی ازبکستان و ایران با کسب هفت و 6 امتیاز به عنوان دو تیم برتر راهی مرحله نهایی شدند.



صبای قم مقابل نساجی مازندران به میدان می‌رود



بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ آزادگان مجری رقابت‌های لیگ‌های رده‌های سنی پایه فوتبال کشورمان، فصل جدید مسابقات لیگ برتر امید از امروز استارت می خورد و مدعیان برای قهرمانی فوتبال امیدهای کشور به مصاف یکدیگر می‌روند.



در یازدهمین روز آذر‌ماه در حالی بازی‌های هفته نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتبال امید در شهرهای مختلف کشورمان به انجام خواهد رسید که صبای قم دومین حضور در این مسابقات را تجربه می‌کند و امید زیادی دارد که به عنوانی بهتر از فصل قبل برسد.



در شروع این مسابقات تیم امید فوتبال صبای قم به قید قرعه میزبان یکی از تیم‌های مطرح و با سابقه حاضر در مسابقات لیگ دسته برتر امید فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی نساجی مازندران خواهد بود و عصر امروز در ورزشگاه تختی قم با رقیب قدیمی خود دیدار می کند.



صبای قم و نساجی مازندران در شرایطی برابر یکدیگر به میدان می روند که صبای قم برای حضور موفق در این دوره از رقابت ها در چند دیدار تدارکاتی مهم به میدان رفت که یکی از آنها برابر تیم بزرگسالان صبا و دیگری در مقابل تیم ملی نوجوانان کشورمان بود.



فوتبالیست های امید صبای قم در اولین بازی تدارکاتی که در مجموعه ورزشی خیریه عمل تهران محل تمرینات تیم بزرگسالان صبا برابر شاگردان عبدالصمد مرفاوی برگزار کردند، توانستند بازی خوبی ارائه کنند اما در نهایت به شکست پنج بر یک تن دادند.



