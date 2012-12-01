حامیان فیلم جیرانی بیانیه دادند/کاهش حامیان"من مادر هستم"

به گزارش خبرنگار مهر، تحصن موافقان و مخالفان فیلم تازه فریدون جیرانی که دقایقی برای اقامه نماز ظهر و عصر متوقف شده بود، پس از اقامه نماز جماعت توسط دو گروه با همان شعارهای قبلی ادامه پیدا کرد.

نکته جالب در این باره اینکه گروه معترضان و موافقان فیلم هر یک نماز جماعتی مستقل از گروه دیگر برگزار کردند که بین دو نماز نماینده طیف معترضان در سخنانی کوتاه ضمن آرزوی سلامتی برای تمام اقامه کنندگان نماز تاکید کرد: ما نقاط مشترک بسیاری داریم که این نماز یکی از آنهاست ولی متاسفانه برخی از ما بازی خورده جریان های قدرت و ثروت شده ایم.

همزمان طرف دیگر و در میان دو نماز موافقان فیلم با صلوات پاسخ سخنان نماینده معترضان را دادند. پس از اقامه نماز تجمع با شعارهایی از جنس «مرگ بر غارتگر بیت المال» از سوی مخالفان و «شعار دولت باکفایت حمایت حمایت» از سوی موافقان فیلم ادامه پیدا کرد.

دیگر نکته قابل توجه پس از اقامه نماز افزایش تعداد معترضان به فیلم بود همزمان با این افزایش طیف حامی فیلم که جمعی از سینماگران آنها را نمایندگی می کردند با توزیع برگه ای به عنوان بیانیه پایانی خود به تجمع خود خاتمه دادند.

در بیانیه این سینماگران آمده است: با استعانت از خداوند بزرگ و پیروی از رهبر معظم انقلاب و با رهپویی از شهدای مظلوم انقلاب اسلامی ما اهالی سینه سوخته سینما با گردهمایی خود در مقابل وزارت ارشاد و در مقابل با گروهی که خود را انصار می‌نامند اعلام می داریم اگر کسی راجع به فیلمی اعتراض دارد نباید در کف آسفالت خیابان و با فحاشی به مسئولان و دیگران به آن بپردازد. مگر زمانیکه ما به گرانی ارز اعتراض داشتیم به خیابان ها ریختیم؟

در پایان این بیانیه آمده است: ما از مسئولان فرهنگی و سیاسی می خواهیم قرص و محکم بر مواضع برحق خود بیاستند و از این حرکت‌های انحرافی سیاسی هیچگونه هراس نداشته باشند.

پس از قرائت این بیانیه جمعیت حامیان فیلم و به‌ویژه سینماگران پرچم دار این حرکت از مقابل وزارت ارشاد متفرق شدند.

از نکات قابل توجه در این میان حضور سینماگرانی چون سعید سهیلی و فرهاد اصلانی در میان جمع مدافعان فیلم جیرانی بود.

سعید سهیلی که پوستر دو فیلم "ازدواج در وقت اضافه" و "گشت ارشاد" به کارگردانی وی بر روی بیلبوردهای اعتراضی معترضان دیده می شد، پیش نمازی اقامه نماز ظهر و عصر را در گروه مدافعان این فیلم برعهده داشت.

با پراکنده شدن گروه مدافع فیلم جمعیت معترضان که با افزایش قابل توجهی نسبت به صبح امروز اعتراض خود را ادامه می دهند بار دیگر تاکید کردند: تحصن خود را با رسیدن به پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان فرهنگی ارشاد ادامه خواهند داد. در حال حاضر معترضان با طرح شعارهایی تحصن خود را ادامه می دهند.