تشکیل کنسرسیوم محتوای ملی/ اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، بنیاد دائره المعارف اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مرکز نشر دانشگاهی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز، پایگاه سیویلیکا و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل می دهند.

در این راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که امکان استفاده از منابع گسترده دیجیتالی این پژوهشگاه را از طریق کنسرسیوم محتوای ملی فراهم کرده است.

پژوهشکده IT پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد یک زیرساخت مناسب برای تسهیل توسعه خدمات به اشتراک گذاری محتوا، بگونه ای که کاربران مختلف بتوانند به منابع اطلاع رسانی موجود در کشور دسترسی پیدا کنند، پروژه ای تحت عنوان "طراحی، پیاده سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدمات به اشتراک گذاری محتوای الکترونیکی میان سازمانها، مبتنی بر استانداردهای موجود" تبیین کرد.

زیرساخت پیشنهادی در این پروژه بگونه ای طراحی شده که استانداردهای مختلف و فرمتهای گوناگون در حوزه محتوای الکترونیکی متنی را پشتیبانی کند؛ براین اساس زیرساخت پیشنهادی، مبتنی بر معماری سرویس گرا و مدلهای مدیریت خدمات طراحی و اجرا می شود و در قالب یک درگاه واحد، امکان دسترسی، به اشتراک گذاری و ارائه خدمات مورد نظر را فراهم می سازد.

برای نمایش سازوکارها و چارچوبهای پیشنهادی بخشی از محتوای الکترونیکی بصورت پایلوت مشتمل برچند صد جلد کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی و بیش از 100 هزار فهرست موضوعی توسعه یافته به همراه 250 هزار شی دیجیتال مربوط به برخی از سازمانهای عضو کنسرسیوم محتوای ملی تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در قالب یک درگاه واحد، امکان دسترسی، به اشتراک گذاری و ارائه خدمات مورد نظر فراهم خواهد شد.

چارچوب پیشنهادی در این پروژه روالهای درون سازمانی مورد نیاز و سازوکارهای تعاملی میان سازمانی را بطور کامل تبیین می کند؛ همچنین بسته های نرم افزاری مورد نظر در این طرح مبتنی بر نرم افزارهای متن باز طراحی و پیاده سازی خواهند شد که قابلیت جستجوی پیشرفته، تجزیه و تحلیل و ارائه خدمات بر روی انواع فرمتها و استانداردهای محتوای الکترونیکی، توسعه خدمات پایه و امکان ارائه خدمات خاص هر سازمان ارائه دهنده خدمات محتوایی، توسعه چارچوب مدیریت خدمات محتوایی و توسعه و بلوغ متوازن خدمات و امکان تعامل میان سامانهای برای سازمانهای مختلف را خواهد داشت.

به گزارش مهر، هم‌اکنون پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بعنوان یکی از گروههای این شبکه، امکان استفاده از منابع گسترده دیجیتالی در چارچوب مقررات موجود را در اختیار متخصصان و پژوهشگران این حوزه قرارداده است؛ همچنین مرحله سوم که به پیاده ‌سازی پروژه اختصاص داشت به پایان رسیده و هم‌اکنون پروژه در مرحله نهایی و استقرار قرار دارد.

این منابع مشتمل بر کتب دیجیتال و مستندات پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از پیاده سازی نهایی این پرتال، امکان ارتباط سایر مراکز تولید کننده، مصرف کننده و توزیع کننده خدمات محتوای الکترونیکی، با عضویت در این شبکه نیز محقق خواهد شد.

گسترش زیرساختهای لازم برای اتصال و توسعه شبکه های اجتماعی تولید کننده محتوای الکترونیکی، ایجاد تسهیلات برای سایر موسسات جهت اتصال به این شبکه، ارتباط مستمر با کنسرسیوم محتوای الکترونیکی، توسعه خدمات معنایی از جمله جستجوی معنایی، گسترش حوزه خدمات چند زبانه از جمله سامانه‌های مترجم، گسترش خدمات مربوط به محتوای چندرسانه ای و ایجاد بستر مناسب برای توسعه، از جمله افق های آتی در این طرح پژوهشی خواهد بود.

در همین حال راه‌اندازی درگاه واحد به اشتراک گذاری فراملی جهت اتصال به کنسرسیوم های جهانی، شناخت روال های درون سازمانی، راهکارها و پروتکل های ارتباطی میان درگاه واحد به اشتراک‌گذاری و سازمانهای وابسته برای تسهیل خدمات مورد نیاز آنها، از دیگر اهداف این طرح پژوهشی است که در تعامل با مؤسسات توسعه دهنده محتوای الکترونیکی و با مشارکت بخش خصوصی به انجام خواهد رسید.