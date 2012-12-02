ساخت قطار مغناطیسی فوق سریع در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن مرکزی ژاپن، ساخت نمونه اولیه این قطار را به پایان برده و این قطار برای آزمایش در سال 2017 آماده است.

این قطار فوق سریع قرار است نخستین خدمات خود را در مسیر بین توکیو و ناگویا ارائه دهد و این سفر 257 کیلومتری را در حدود 40 دقیقه بپیماید.

قطارهای مغناطیسی کنونی ژاپن می توانند به سرعت حدود 241 کیلومتر بر ساعت برسند و مسافت توکیو تا ناگویا را طی یک ساعت و نیم طی کنند.

بر اساس اعلام راه آهن مرکزی ژاپن پس از افتتاح نخستین خط این قطار در سال 2027، این شرکت قصد دارد با صرف هزینه حدود 102 میلیارد دلار مسیرهای این قطار را به اوزاکا تا سال 2045 گسترش دهد.

قطارهای مغناطیسی یا ماگلو گونه‌ای از قطارها هستند که بطور شناور در هوا در فاصله کمی از ریل قرار دارند و بدون دریافت مقاومت زیادی از محیط می‌توانند با سرعت‌های بسیار زیاد به پیش بروند. این قطارها برای حرکت خود از نیروی الکترومغناطیسی بهره می‌گیرند.

در ماگلو تماس با ریل وجود ندارد و قطارها به جای غلتیدن چرخ‌ها برای ریل با نیروی مغناطیسی در هوا شناور شده و به جلو رانده می‌شوند. در فناوری ماگلو نیروی مغناطیسی قطار را از زمین بلند کرده و با استفاده از موتور خطی و نه دوار رانده و در یک مسیر مشخص هدایت می‌کند.

این قطارها نصف انرژی هواپیما را مصرف کرده و با همان سرعت نیز حرکت می کنند.