بانوان تیم واترپلو زنجان قهرمان رقابتهای قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات واترپلوی قهرمانی بانوان کشور با حضور 7 تیم در استخر شهید شهبازی مجموعه ورزشی 15 خرداد زنجان برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها تیم زنجان برای دومین سال پیاپی توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد. تیم‌های تهران و فارس نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

در آخرین روز این رقابت‌ها، تیم‌های زنجان و تهران بازی حساسی را برگزاری کردند این دو تیم که در همه دیدارهای خود به پیروزی دست یافته بودند، حالا برای کسب عنوان قهرمانی، نیاز به برد در این دیدار داشتند که تیم زنجان توانست در دیداری نزدیک، تیم تهران را با حساب 18 بر 17 از پیش رو برداشته و برای دومین سال پیاپی به مقام قهرمانی دست یابد.

در ادامه این دیدارها، تیم فارس با حساب 16 بر 4 از سد اصفهان گذشت، خوزستان مقابل توابع تهران به برتری 12 بر 3 دست یافت، زنجان که قرار بود به مصاف اصفهان برود، به دلیل مصدومیت چند بازیکن این تیم با حساب 5 بر صفر برنده اعلام شد، گیلان 20 بر 2 توانست توابع تهران را از پیش رو بردارد و خوزستان هم به دلیل حاضر نشدن تیم اصفهان برای ادامه بازی نیمه‌کاره، 5 بر صفر برنده اعلام شد.

در این مسابقات، زنجان با 12 امتیاز برای دومین سال پیاپی صاحب عنوان قهرمانی شد، تهران با10 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم فارس نیز با 8 امتیاز سوم شد.

همچنین تیم‌های گیلان با 6 امتیاز، خوزستان با 4 امتیاز، اصفهان با 2 امتیاز و توابع تهران بدون امتیاز در مکان‌های چهارم تا هفتم جدول قرار گرفتند.