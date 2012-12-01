حضور فعال استان فارس در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی با اشاره به این مطلب که در سالهای اخیر فعالیت های خوب و سازنده ای در راستای پاکیزگی محیط و حفاظت از منابع طبیعی و خدادادی در استان صورت گرفته، گفت: نمایشگاه مذکور فرصت مناسبی است که دستگاههای مختلف استان با حضور در آن به معرفی عملکرد های زیست محیطی خود بپردازند.

وی همچنین گفت: در سالهای اخیر با پیگیری های مستمر کارکنان این اداره کل و تلاش دستگاههای استان، فعالیت های درخور تحسینی صورت گرفته که نشان از رویکرد مثبت صنایع و دستگاههای استان به محیط زیست است و این فعالیت ها در کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که از جمله آنها می توان به احداث بزرگترین نیروگاه بیوگازسوز خاورمیانه در شیراز که یک مگاوات ساعت برق از پسماندهای شیراز تولید و وارد شبکه سراسری برق می کند که ضمن اینکه از آثار زیانبار حاصل از دفن بی هوازی پسماندها در محیط جلوگیری می کند دارای مزایای زیست محیطی زیادی در جهت استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر است اشاره کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: همچنین افزایش فضای سبز مشجر در محدوده و حریم شهر شیراز که از سرانه استاندارد فضای سبز شهری بالاتر است و علاوه بر زیبایی محیط، نقش موثری در پاکیزگی هوا ایفا می کند، وجود 11 خط معاینه فنی جهت کنترل خودروهای سبک که در کاهش آلودگی هوای شهری مفید و موثر است، از دیگر خدمات سالهای اخیر محسوب می شود.

وی ادامه داد: مجهز شدن کلیه بیمارستان های شیراز به سیستم بی خطر سازی زباله های عفونی (اتوکلاو) که گام بزرگی در جهت حفظ محیط و سلامت شهروندان محسوب می شود، همچنین با پیگریهای محیط زیست انسانی این اداره کل، صنایع استان هزینه های میلیاردی زیادی را در جهت کنترل آلودگی و پاکیزگی زمین و هوا متقبل شدند که قابل تقدیر است و از جمله آنها می توان به صنایعی چون صنعت سیمان استان اشاره کرد که اکثرا به سیستم دستگاه کنترل کننده ذرات گرد و غبار(الکتروفیلتر)مجهز شدند و برخی حتی به فیلتر هیبرید نیز مجهز هستندکه این عوامل باعث شده که در سنجش آلودگی هوا ،اکثر فاکتورها را در حد مجاز و استاندارد شاهد باشیم.همچنین می توان به صنایع پالایشگاهی مانند گاز پارسیان،پالایشگاه فراشبند و... در نصب سیستم های کنترل آلودگی زیست محیطی اشاره کرد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اطلاع رسانی گسترده و آگاهی مردم نسبت به خدماتی که صورت می پذیرد، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی است برای دستگاهها که ضمن معرفی خود، فعالیت هایی را که در حوزه محیط زیست و حفاظت از انفال الهی انجام داده اند را در این بستر فرهنگی ، عرضه کنند ضمن اینکه حضور در نمایشگاه دستاوردهایی همچون ایجاد فضایی مناسب برای مشارکت عامه مردم در حفاظت از محیط زیست، معرفی توانمندی‌های زیست محیطی در بخش خدمات فنی و مهندسی، آشنایی با مدیریت‌های زیست محیطی، آشنایی با دستاوردها و پژوهش های جدید زیست محیطی را نیز بدنبال دارد.