رشد جذب هیئت علمی در علوم پزشکی لرستان/ اتخاذ سیاستهای تشویقی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آذرگون ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه در سال 85 تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 155 نفر بوده اند، اظهار داشت: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه در سالجاری به 174 نفر ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 58 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه خانم و 116 نفر از آنها آقا هستند، یادآور شد: یکی از مهمترین اولویتهای کاری معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی جذب هیئت علمی است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه درجه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در سالهای اخیر ارتقاء چشمگیری داشته است، افزود: هم اکنون 18 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه دانشیار هستند.

آذرگون با اشاره به اینکه هم اکنون 54 درصد از اعضای هیئت علمی این دانشگاه استادیار و 36 درصد آنها نیز مربی هستند، گفت: هم اکنون نیز چندین نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در حال ادامه تحصیل و ارتقاء رتبه هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 25 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در مقاطع PHD و تخصص در حال تحصیل هستند، یادآور شد: همچنین 15 نفر دانشجوی بورسیه از دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالهای دوم و سوم تحصیل خود به سر می برند و تا دو سال دیگر به استان برمی گردند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: همچنین در رشته های که ازدیاد هیئت علمی نداشته باشیم از نیروهای بومی استان برای ادامه تحصیل و استفاده از آنها برای اعضای هیئت علمی بورسیه داده می شود.

آذرگون با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 20 نفر افزایش داشته است، اظهار داشت: امروز در رشته های تخصصی پزشکی که در گذشته هیئت علمی نداشتند حداقل یک نفر عضو هیئت علمی داریم.

وی با بیان اینکه تعدادی از اعضای هیئت علمی به دلایل مختلف مثل به اتمام رسیدن طرح و یا ضریب کار در استان نمی مانند، افزود: ما تمام تلاش خود را برای نگه داشتن اعضای هیئت علمی حتی به اندازه یک یا دو سال را به کار گرفته ایم.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برنامه های متعددی را برای جذب هیئت علمی در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: در آخرین فراخوان این دانشگاه برای جذب هیئت علمی برای جذب 62 نفر فراخوان خود را اعلام کرده ایم.

آذرگون با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 50 درصد این تعداد هیئت علمی اعلام آمادگی کنند، گفت: شرایط ویژه ای برای اعضای هیئت علمی که به لرستان بیایند در نظر گرفته شده است.