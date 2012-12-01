  1. بین الملل
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

ترکیه بار دیگر حریم هوایی عراق و سوریه را نقض کرد

ترکیه بار دیگر حریم هوایی عراق و سوریه را نقض کرد

رسانه ها از تجاوز دو فروند جنگنده ترکیه به حریم هوایی عراق و سوریه و نقض مجدد حاکمیت این دو کشور از سوی آنکارا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، دو فروند جنگنده ارتش ترکیه بار دیگر در اقدامی غیر قانونی و تجاوزکارانه حریم هوایی عراق و سوریه را نقض کردند.

بر اساس این گزارش، دو فروند جنگنده ترکیه بار دیگر حریم هوایی عراق را نقض کردند و وارد حریم هوایی منطقه الانبار و الرمادی عراق شدند.

بر اساس گزارش العالم، پدافند هوایی ارتش عراق به طرف این دو جنگنده آتش گشود، اما جنگنده های ترکیه توانستند از آتش پدافند هوایی عراق فرار کنند و در مسیر خود بار دیگر حریم هوایی سوریه را در فراز منطقه دیرالزور نقض کردند و سپس وارد حریم هوایی ترکیه شدند.

نیروی هوایی و زمینی ارتش ترکیه بارها به بهانه های مختلف و با نادیده گرفتن حاکمیت و استقلال دو کشور عراق و سوریه به حریم هوایی آنها تجاوز کرده است.
 

کد مطلب 1755383

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