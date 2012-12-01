ترکیه بار دیگر حریم هوایی عراق و سوریه را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، دو فروند جنگنده ارتش ترکیه بار دیگر در اقدامی غیر قانونی و تجاوزکارانه حریم هوایی عراق و سوریه را نقض کردند.

بر اساس این گزارش، دو فروند جنگنده ترکیه بار دیگر حریم هوایی عراق را نقض کردند و وارد حریم هوایی منطقه الانبار و الرمادی عراق شدند.



بر اساس گزارش العالم، پدافند هوایی ارتش عراق به طرف این دو جنگنده آتش گشود، اما جنگنده های ترکیه توانستند از آتش پدافند هوایی عراق فرار کنند و در مسیر خود بار دیگر حریم هوایی سوریه را در فراز منطقه دیرالزور نقض کردند و سپس وارد حریم هوایی ترکیه شدند.



نیروی هوایی و زمینی ارتش ترکیه بارها به بهانه های مختلف و با نادیده گرفتن حاکمیت و استقلال دو کشور عراق و سوریه به حریم هوایی آنها تجاوز کرده است.

