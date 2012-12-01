ایمون زاید به ایران بازگشت/ حضور باقری و کریمی در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، ایمون زاید که در لیگ دوازدهم به دلیل مسائل فنی از سوی مانوئل ژوزه در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس به میدان نمی‌رفت، برای بازی تیم های لیبی - الجزایر در اواخر مهرماه از ایران رفت و تا روز گذشته بنابر دلایل مختلف از بازگشت به کشور امتناع ورزید.

وی که ابتدا بحث صادر نشدن روادید و سپس موضوع ازدواجش را مطرح کرد، در نهایت اعلام کرد قصد فسخ قرارداد با پرسپولیس و جدایی از این تیم را دارد.

زاید که جمعه شب به ایران بازگشت، قرار است طی روزهای آینده نشست‌هایی را با مدیران باشگاه پرسپولیس برگزار کند. پس از این نشست‌ها وضعیت این مهاجم برای تداوم حضور و یا جدایی از پرسپولیس مشخص می‌شود.

از سوی دیگر کریم باقری هم امروز در محل تمرین پرسپولیس حضور یافت و پس خوش و بش با بازیکنان این تیم، گفتگوی دوستانه ای با مهدی مهدوی‌کیا و یحیی گل محمدی داشت. کاپیتان پیشین پرسپولیس دقایقی از تمرین سرخپوشان را به نظاره نشست.

علی کریمی پس از حضور در مراسم بهترین بازیکن سال 2012 آسیا در کوالالامپور، روز جمعه به ایران بازگشت و در محل تمرینات پرسپولیس حضور یافت.

کریمی که در پایان تمرین امروز در ورزشگاه درفشی‌فر حضور یافت، ابتدا مورد استقبال گرم کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس قرار گرفت و سپس با حضور در کلینیک باشگاه، زیر نظر پزشک تیم تمرینات اختصاصی فیزیوتراپی را انجام داد.