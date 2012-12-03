به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران پس از پایان تساوی تیمش مقابل نفت آبادان در نشست خبری با بیان اینکه بازی زیبایی بود، گفت: در نیمه اول کاملا بر بازی مسلط بودیم و 4-5 موقعیت صددرصد گلزنی را از دست دادیم.

وی با اشاره با ابراز تاسف از اینکه در این مسابقه گلی رد و بدل نشد، ادامه داد: نیمه دوم، نفت شروع خوبی داشت اما باز هم ما موقعیت گلزنی داشتیم که از آن بهره نبردیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با بیان اینکه نتیجه این بازی اصلا خوب نبود، خاطرنشان کرد: تساوی بدون گل هیچ فایده‌ای برای دو تیم نداشت زیرا تاثیری در جایگاه‌شان ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای نیم فصل دوم چیست؟، تاکید کرد: هیچ اردویی نداریم. سه روز استراحت خواهیم کرد و بیست و چهارم نخستین دیدار خود را در جام حذفی برگزار خواهیم کرد.

ویسی در مورد اینکه با توجه به بدی شرایط آب و هوای تهران آیا در این دیدار مشکل خاصی نداشتید؟، گفت: هوای اینجا خیلی بهتر از اهواز و خوزستان است، در آنجا وقتیکه صبح از خواب پا می‌شوید، خانه زندگیتان در خاک است اینجا آنقدر هوا خوب است که زنگ زدم خانواده‌ام بیایند تا از این هوا لذت ببریم.