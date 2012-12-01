دومین نمایشگاه حفاظتی، امنیتی و سیستم های ارتباطی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان که در سال گذشته موفق به برگزاری اولین نمایشگاه حفاظتی و امنیتی در خوزستان شده بود، امسال نیز با توجه به نیاز استان خوزستان به بحث امنیت اقدام به برگزاری دومین نمایشگاه مذکور کرده است.

رحیم جلیلی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه استفاده از سیستم های حفاظتی و امنیتی به منظور تامین امنیت مردم و مصرف کنندگان، گفت:از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه فرهنگسازی در این راستا و رفع نیازها و دغدغه های شهروندان است.



وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاهی علمی و تخصصی در زمینه تجهیزات و سیستم های حفاظتی و آشنایی با جدیدترین تکنولوژی های محصولات و سیستم های مربوطه از اهدافی است که در راستای این نمایشگاه دنبال می شود، افزود: ایجاد رقابت سالم در میان شرکت کنندگان، دست اندرکاران و تولید کنندگان این سیستم ها در راستای ارتقاء سطح کیفیت و ارائه خدمات مطلوبتر از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.



جلیلی به کارگاههای جانبی این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: سال گذشته در اولین نمایشگاه فناوری های نوین، صنایع حفاظتی، امنیتی ایمنی و آتش نشانی بیش از 350 نفر آموزش های کوتاه مدت را دریافت کردند و گواهی معتبر نیز به آنها داده شد.



وی تصریح کرد: امسال نیز آموزش های مختلفی از قبیل آموزش آشنایی با سیستم های مدار بسته، اصول پیشگیری از حریق، آشنایی با دوربین های تحت شبکه درکنار این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.



مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان افزود: این آموزش ها توسط سازمان فنی حرفه ای خوزستان، شرکت مخابرات استان، سازمان آتش نشانی، شرکت آدیش الکترونیک و شرکت حریق نشان خوزستان برگزار می شوند.



دومین نمایشگاه امنیتی و دوربین های مداربسته و سیستم های اراتباطی با حضور بیش از 40 شرکت از استان های تهران، اصفهان وخوزستان از 11 لغیات 14 آذرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان از ساعت 10 صبح لغایت 21 پذیرای بازدیکنندگان است.