سارقان کابل علائم الکتریکی خطوط ریلی در نیشابور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی نیشابور اظهار کرد: سارقان کابل علائم الکتریکی خطوط ریلی در محور مشهد - تهران با تلاش ماموران پلیس راه‌آهن ایستگاه نیشابور شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ محمد‌حسن امیری افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت کابل علائم الکتریکی خطوط ریلی، دستورات و آموزش‌های لازم برای رسیدگی موضوع به ماموران پلیس راه‌آهن نیشابور داده شد.

ارتباط تنگاتنگی بین بیماری‌های ‌روانی و ایدز وجود دارد

مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت نیشابور گفت: ارتباط تنگاتنگ و دوجانبه‌ای بین مشکلات اعصاب و ‌روان و بیماری ایدز وجود دارد.

مرتضی فاضل ‌نیشابوری افزود: بیماری‌های اعصاب و روان می‌توانند مسبب بیماری ایدز باشند و همچنین ابتلای فرد به بیماری ایدز سبب می‌شود بیماری‌های اعصاب و روان خاصی به سراغ او بیاید.

چهاردهمین مانور زلزله مدارس در نیشابور برگزار شد

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور در چهاردهمین مانور زلزله مدارس گفت: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله به وسیله ارتقای فرهنگ ایمنی و مقاوم‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

محمد‌یوسف سپهری‌ راد افزود: افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده‌های طبیعی و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر زلزله از اهداف برگزاری مانور زلزله در مدارس است.