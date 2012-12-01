سارقان کابل علائم الکتریکی خطوط ریلی در نیشابور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی نیشابور اظهار کرد: سارقان کابل علائم الکتریکی خطوط ریلی در محور مشهد - تهران با تلاش ماموران پلیس راهآهن ایستگاه نیشابور شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ محمدحسن امیری افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت کابل علائم الکتریکی خطوط ریلی، دستورات و آموزشهای لازم برای رسیدگی موضوع به ماموران پلیس راهآهن نیشابور داده شد.
ارتباط تنگاتنگی بین بیماریهای روانی و ایدز وجود دارد
مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت نیشابور گفت: ارتباط تنگاتنگ و دوجانبهای بین مشکلات اعصاب و روان و بیماری ایدز وجود دارد.
مرتضی فاضل نیشابوری افزود: بیماریهای اعصاب و روان میتوانند مسبب بیماری ایدز باشند و همچنین ابتلای فرد به بیماری ایدز سبب میشود بیماریهای اعصاب و روان خاصی به سراغ او بیاید.
چهاردهمین مانور زلزله مدارس در نیشابور برگزار شد
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور در چهاردهمین مانور زلزله مدارس گفت: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله به وسیله ارتقای فرهنگ ایمنی و مقاومسازی از اهمیت بالایی برخوردار است.
محمدیوسف سپهری راد افزود: افزایش سطح آگاهی دانشآموزان در مورد زلزله و سایر پدیدههای طبیعی و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله از اهداف برگزاری مانور زلزله در مدارس است.
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