سارقان کیف قاپ 320 میلیونی در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله نظرپور گفت: در پی وصول یک فقره پرونده نیابت قضایی از دادسرای عمومی شهرستان گناوه استان بوشهر، مبنی بر سرقت کیف قاپی از خانمی به هویت معلوم، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس آگاهی خوزستان قرار گرفت.



وی افزود: کارآگاهان آگاهی با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی دو نفر سارق به هویت ر – م(مرد) و ن – گ(زن) شدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی و در یک عملیات تعقیب و مراقبت آنان را دستگیر، و دو عدد کیف زنانه مسروقه را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان اظهار کرد: متهمان در بازجویی فنی ماموران پلیس، به بزه ارتکابی مبنی بر سرقت کیف دستی مالباخته و برداشت مبلغ 320 میلیون ریال از کارت عابربانک وی معترف شدند.



نظرپور با اشاره به استراد مبلغ یاد شده به مالباخته عنوان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.