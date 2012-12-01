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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

حلیمی مطرح کرد:

لزوم حمایت از طرح های پیشنهادی در راستای احیای امر به معروف در البرز

لزوم حمایت از طرح های پیشنهادی در راستای احیای امر به معروف در البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در البرز ضمن ارایه طرح های پیشنهادی این معاونت در راستای احیای روز افزون این فریضیتین در استان بر ضرورت حمایت از طرح های پیشنهادی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی در جلسه معاونت فرهنگی ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر که پیش از ظهر شنبه با حضور معاون فرهنگی این ستاد و جمعی از مدیران حوزه های مختلف این معاونت و همچنین مدیران استانی ستاد تشکیل شد، بر ضروت حمایت از طرح های پیشنهادی این معاونت در راستای احیای روزافزون فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیتها و اقدامات آموزش و پرورش معاونت فرهنگی این ستاد در البرز به آموزش و پرورش محول شده است اما بی شک برای موفقیت در امور فرهنگی تعامل و همکاری همه جانبه کلیه نهادهای متولی فرهنگی و همچنین حمایت از طرح ها و اقدامات در مسیر مشخص لازم است.

وی گفت: قریب به چهارماه است که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان شکل گرفته و در این مدت معاونت های مختلف تعریف ساختار فعالیت آنها تعریف شده است.

حلیمی افزود: تقریبا از همه دستگاه های فرهنگی استان یا دستگاه هایی که معاونت فرهنگی مربوطه دارند که جمعا 20 دستگاه اجرایی در استان شده یک نفر در این ستاد حضور دارد و تا کنون چهار جلسه نیز در این راستا تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهادها و طرح های بسیار ارزشمندی در این جلسات ارائه شده که نیازمند حمایت های جدی برای اجرایی شدن است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اظهارداشت: 11 طرح به عنوان طرح های کارشناسی شده مورد تائید قرار گرفته که جهت بررسی و دستور اجرا به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تحویل می شود.

برگزاری مسابقات طراحی لباس متناسب با ارزش های ملی و مذهبی

برگزاری دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، همایشهای موضوعی و مناسبتی، برگزاری مسابقات طراحی لباس متناسب با ارزش های ملی و مذهبی، تقویت تشکلها و نهادهای برخاسته از انقلاب در ادارات، تشویق برترین های عاملان امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری مسابقات مقاله نویسی در خصوص این فریضتین، برگزاری مسابقات ساخت فیلم کوتاه و انیمیشن، برگزاری مسابقات نمایشنامه نویسی، برگزاری مسابقه شعر، برگزاری مسابقه طراحی و تبلیغ مناسب روی لوازم التحریر و فضاسازی عمومی در جهت احیای امر به معروف و نهی از منکر 11 طرح پیشنهادی معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز است که حلیمی به آنها اشاره کرد.

حلیمی در خصوص برگزاری مسابقات طراحی لباس متناسب با ارزش های ملی و مذهبی کشور گفت: مدیریت تبلیغات معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مدیریت پیگیری کننده این طرح است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مجری این طرح خواهد بود.

وی ایجاد فضای تبلیغاتی و پوستر فراخوان در بین علاقمندان استان و اقدامات لازم در جهت انتخاب برترین ها و اهدای جوایز به آنها نیازهای اجرای این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد: حیطه وظایف معاونت فرهنگی و همچنین منبع و میزان حمایت مالی از جانب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هر چه زودتر تبیین و تشریح شود تا اقدامات و فعالیت ها در جهت اجرایی کردن طرح ها هر چه سریعتر صورت گیرد.

کد مطلب 1755405

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