لزوم حمایت از طرح های پیشنهادی در راستای احیای امر به معروف در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی در جلسه معاونت فرهنگی ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر که پیش از ظهر شنبه با حضور معاون فرهنگی این ستاد و جمعی از مدیران حوزه های مختلف این معاونت و همچنین مدیران استانی ستاد تشکیل شد، بر ضروت حمایت از طرح های پیشنهادی این معاونت در راستای احیای روزافزون فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیتها و اقدامات آموزش و پرورش معاونت فرهنگی این ستاد در البرز به آموزش و پرورش محول شده است اما بی شک برای موفقیت در امور فرهنگی تعامل و همکاری همه جانبه کلیه نهادهای متولی فرهنگی و همچنین حمایت از طرح ها و اقدامات در مسیر مشخص لازم است.

وی گفت: قریب به چهارماه است که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان شکل گرفته و در این مدت معاونت های مختلف تعریف ساختار فعالیت آنها تعریف شده است.

حلیمی افزود: تقریبا از همه دستگاه های فرهنگی استان یا دستگاه هایی که معاونت فرهنگی مربوطه دارند که جمعا 20 دستگاه اجرایی در استان شده یک نفر در این ستاد حضور دارد و تا کنون چهار جلسه نیز در این راستا تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهادها و طرح های بسیار ارزشمندی در این جلسات ارائه شده که نیازمند حمایت های جدی برای اجرایی شدن است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اظهارداشت: 11 طرح به عنوان طرح های کارشناسی شده مورد تائید قرار گرفته که جهت بررسی و دستور اجرا به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تحویل می شود.

برگزاری مسابقات طراحی لباس متناسب با ارزش های ملی و مذهبی

برگزاری دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، همایشهای موضوعی و مناسبتی، برگزاری مسابقات طراحی لباس متناسب با ارزش های ملی و مذهبی، تقویت تشکلها و نهادهای برخاسته از انقلاب در ادارات، تشویق برترین های عاملان امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری مسابقات مقاله نویسی در خصوص این فریضتین، برگزاری مسابقات ساخت فیلم کوتاه و انیمیشن، برگزاری مسابقات نمایشنامه نویسی، برگزاری مسابقه شعر، برگزاری مسابقه طراحی و تبلیغ مناسب روی لوازم التحریر و فضاسازی عمومی در جهت احیای امر به معروف و نهی از منکر 11 طرح پیشنهادی معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز است که حلیمی به آنها اشاره کرد.

حلیمی در خصوص برگزاری مسابقات طراحی لباس متناسب با ارزش های ملی و مذهبی کشور گفت: مدیریت تبلیغات معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مدیریت پیگیری کننده این طرح است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مجری این طرح خواهد بود.

وی ایجاد فضای تبلیغاتی و پوستر فراخوان در بین علاقمندان استان و اقدامات لازم در جهت انتخاب برترین ها و اهدای جوایز به آنها نیازهای اجرای این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد: حیطه وظایف معاونت فرهنگی و همچنین منبع و میزان حمایت مالی از جانب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هر چه زودتر تبیین و تشریح شود تا اقدامات و فعالیت ها در جهت اجرایی کردن طرح ها هر چه سریعتر صورت گیرد.