رابطان قلابی ثبت احوال در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب گزارشی از منابع اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو نفر زن ضمن تردد در ادارات ثبت احوال خود را رابط این ادارات معرفی و به بهانه تهیه مدارک هویتی برای برخی مراجعان از آنان اخاذی می کنند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

ماموران با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی متهمان شدند.

با هماهنگی مراجع قضایی از منزل متهمان بازدید به عمل آمد و بازرسان در این محل دو تبعه افغانی که برای دریافت مدارک هویتی با عنوان ایرانی حضور داشتند را دستگیر و موفق به کشف چند جلد شناسنامه و مدارک هویتی جعلی نیز شدند.

متهمان در اعترافات خود گفتند به بهانه تهیه مدارک هویتی و عکس دار کردن شناسنامه از مراجعان اخاذی و از افرادی که در منزل حضور داشتند نیز 30 میلیون ریال پول برای عکس دار کردن شناسنامه هایشان دریافت کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و موضوع در دست بررسی است.

کشف محموله تریاک و هروئین در زاهدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بیان داشت: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان محموله تریاک و هروئین قبل از رسیدن به مقصد کشف و ضبط شد.

سرهنگ رضا ناظری گفت: این محموله مواد مخدر در منطقه عمومی شهرستان زاهدان طی یک عملیات غافلگیرانه از یک دستگاه خودرو زانتیا کشف و ضبط شد.

وی افزود: بدنبال دریافت اطلاعات و اخباری در خصوص فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر که با استفاده از محورهای فرعی و صعب العبور مواد مخدر را از شهرستان زهک به زاهدان حمل می کنند بلافاصله با تشکیل اکیپ هایی مجرب شناسایی و دستگیری قاچاقچیان و سوداگران مرگ در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران با یکماه کار اطلاعاتی و شناسایی و بررسی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و سوداگران مرگ موفق شدند هشتم آذر ماه سالجاری در یک عملیات غافلگیرانه یک دستگاه خودرو زانتیا را طی یک عملیات غافلگیرانه توقیف و ضمن دستگیری راننده آن مقدار 327 کیلو و 300 گرم تریاک و 21 کیلوگرم هروئین را کشف و ضبط کنند.

وی گفت: تحقیقات بیشتر برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد و به زودی دستگیر و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

دستگیری سارقان کابل های مخابراتی در زاهدان و چابهار

سارقان کابل های مخابرات و برق در شهرستان های زاهدان و چابهار توسط ماموران انتظامی دستگیر شدند.

در پی به سرقت رفتن مقدار قابل توجهی کابل و تجهیزات مخابراتی و سیم های برق در شهرستان زاهدان، دستگیری افراد مجرم در دستور کار پلیس قرار گرفت.

ماموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و تلاشی همه جانبه موفق به دستگیری فردی مظنون شدند.

متهم در تحقیقات پلیسی تاکنون به هفت فقره سرقت سیم و کابل برق و مخابرات در شهرستان زاهدان اعتراف کرده است.

همچنین ماموران کلانتری 11 چابهار در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر سرقت سیم برق در این شهرستان اقدامات پلیسی را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

ماموران انتظامی چابهار در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق و یک مالخر افغانی در این شهرستان شدند.

در بازرسی های به عمل آمده از محل کار مالخر افغانی 90 متر سیم برق کشف و ضبط شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و موضوع در دست بررسی است.