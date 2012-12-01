فرصت و خطر به یک اندازه در مقابل صبا قرار دارند

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما در رتبه دوازدهم جدول رده بندی تنها شش امتیاز تا مکان سوم جدول رده بندی فاصله داریم و شش امتیاز اختلاف با تیم رده شانزدهم جدول نیز جایگاه ما را تهدید می کند، بنابراین باید از هم اکنون توانمندی خود را برای خروج از این شرایط نشان بدهیم.



وی ادامه داد: بنابراین ما اگر انشاءالله در بازی هفته هفدهم برابر مس کرمان پیروز شویم به مکان های بالای جدول می رویم و این امیدواری به بازیکنان ما روحیه بخشیده تا تمام توان خود را برای شکست تیم مس در بازی هفته پایانی دور رفت تلاش کنند.



نجاتی عنوان داشت: ما در هفته هفدهم و پایانی دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باید دوشنبه آینده در دیدار خارج از خانه برابر تیم فوتبال مس کرمان به میدان برویم، دیداری که پیروزی در آن ما را صد در صد از شرایط فعلی خارج خواهد کرد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: قطعا مدیران باشگاه در خصوص تقویت تیم در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به خوبی مدیریت خواهند کرد ولی در حال حاضر تمام حواس ما معطوف به دیدار هفته هفدهم با مس کرمان است.



وی عنوان داشت: ما نباید فراموش کنیم که در خارج از خانه بازی چندان آسانی در پیش نداریم، خوشبختانه بازیکنان ما با وجود ناکامی در سه هفته اخیر به خوبی این شرایط را درک کرده اند و می دانند که باید قوی و با انگیزه تر از گذشته به مصاف مس کرمان بروند.



نجاتی با اشاره به شکست خانگی هفته شانزدهم صبا در مقابل راه آهن، افزود: تیم فوتبال راه آهن در این دیدار از اشتباه ما استفاده کرد و موفق شد یک گل به ثمر برساند در حالی که آنها هم اشتباهات زیادی داشتند که ما در بهره بردن از آن دقت کافی را نداشتیم و متاسفانه در خانه به راحتی باختیم.



وی تاکید کرد: تیم فوتبال صبای قم امسال یکی از بهترین تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور است که برای کسب نتایج خوب انگیزه دارد و قطعا در دیدار این هفته برابر مس کرمان تلاش زیادی برای کسب سه امتیاز انجام خواهیم داد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: کار ما در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بسیار سخت‌تر از گذشته است زیرا قطعا نباید مقابل حریفان دیگر به راحتی امتیاز از دست بدهیم، ضمن اینکه حریفان نیز با تمام توان برای کسب سه امتیاز به میدان می‌آیند و ما باید با علم به این موضوع در دیدارهای آتی با قدرت بیشتر به میدان برویم.



وی یاد آور شد: فراموش نکنیم که صبا نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا است و بعد از اینکه حضورمان در مرحله پلی آف صد در صد شد بازیکنان انگیزه و روحیه بسیار خوبی دارند که توانمندی خود را در آسیا نیز نشان بدهند و شک نکنید که در این جایگاه لیگ برتر نیز نخواهیم ماند.



تیم فوتبال صبای قم در نهمین مسابقه خارج از خانه خود در دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگا‌ه‌های کشور از ساعت 15 روز دوشنبه سیزدهم آذر ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باهنر کرمان، برابر تیم فوتبال مس کرمان به میدان می‌رود.

