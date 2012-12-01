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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

هفته دهم لیگ برتر والیبال/ پیشگامان میهمان شهرداری ارومیه

هفته دهم لیگ برتر والیبال/ پیشگامان میهمان شهرداری ارومیه

یزد - خبرگزار یمهر: تیم والیبال پیشگامان کویر در هفته دهم لیگ برتر والیبال کشور، فردا یکشنبه به مصاف تیم شهرداری ارومیه خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم پس از پیروزی در مقابل شهرداری تبریز با روحیه ای درخور توجه به مصاف تیم ارومیه ای خواهد رفت.

این بازی در شهر ارومیه و در مقابل دیدگان تماشاگران ارومیه ای برگزار خواهد شد.

تیم والیبال پیشگامان کویر از نه دیدار گذشته خود با کسب 21 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر کشور قرار دارد.

تیم شهرداری ارومیه نیز هم اکنون با 16 امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

دیگر تیم دسته اولی والیبال پیشگامان نیز در هفته ششم لیگ دسته اول فردا، یکشنبه 12 آذرماه به اردکان میزبان تیم والیبال سفیر قم خواهد بود.

تیم والیبال پیشگامان شفق توانسته از پنج بازی گذشته خود 13 امتیاز کسب کند و در صدر جدول گروه الف بایستد.

این بازی راس ساعت 16 در ورزشگاه تختی اردکان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1755424

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