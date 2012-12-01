رفع مشکلات شهرک صنعتی پرند/بررسی طرح ادغام فازهای یک و دو شهرک

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان تهران که پیش از ظهر امروز در رباط کریم تشکیل شد، اظهار داشت: این جلسه بمنظور بررسی مسائل و مشکلات فاز یک شهرک صنعتی پرند با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و طی آن به ساماندهی امور مربوط به این شهرک پرداخته شد.

وی ادامه داد: در استان تهران حدود 16 هزار واحد تولیدی مشغول فعالیت هستند که عمده مشکلات آنها را در کارگروه اقتصادی و ستاد تسهیل امور واحدهای صنعتی بررسی می شود و مورد پیگیری مسئولان مربوطه قرار خواهد گرفت.

این مسئول عنوان کرد: جلسه امروز این کارگروه نیز در شهرک صنعتی پرند رباط کریم به منظور بررسی مشکلات این منطقه صنعتی برگزار شده است تا مسائل فاز یک این شهرک که از یک سری مشکلات زیربنایی از جمله معضلاتی در حوزه آب شرب شهری و صنعتی رنج می برد، بررسی و رفع شود.

ترکی افزود: بنابر تصمیمات اتخاذ شده طی این جلسه، مقرر شد ظرف 15 روز آینده مشکل آب شرب شهری و صنعتی فاز یک شهرک صنعتی پرند بررسی شود و در این راستا استانداری نیز متعهد شده است که بخشی از هزینه انجام این کار را از محل اعتبارات استانی تامین کند.

بررسی طرح ادغام فازهای یک و دو شهرک پرند



معاون برنامه ریزی استاندار تهران گفت: شروع عملیات عمرانی برای رفع مشکل مذکور، نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است که بخشی از این هزینه را استانداری تامین می کند و پیش بینیها بر آن است که با انجام مصوبات و شروع عملیات عمرانی مربوطه، طی یک ماه آینده آب شرب و آب صنعتی فاز یک شهرک پرند تامین شود.

وی وی در زمینه ادغام فازهای یک و دو شهرک صنعتی پرند، بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سه پیشنهاد کارگروه برای وزاری صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ارسال تا بحث ادغام این دو فاز با یک تصمیم گیری مناسب در حوزه وزارت خانه های مذکور به نتیجه برسد.